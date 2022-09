Afrique: Le Ministre Joseph LE reçoit l'ambassadeur français Christophe GUILHOU en fin de mission au Cameroun

Son excellence Christophe Guilhou, ambassadeur française a passé trois ans au Cameroun où il s'est noué de belles amitiés. Arrivé en fin de mission diplomatique, à sa demande, Christophe Guilhou a été reçu en audience par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Quoique les relations diplomatiques entre la France et le Cameroun ne sont d'égal à égal, l'homme s'est construit des relations humaines fortes et remarquables avec les camerounais. Cette rencontre a permis l'échange de cadeaux entre les deux hommes puis des photos.

Au terme de cette audience chaleureuse, le diplomate français a livré ses impressions aux micros des médias.

" Je suis venu cet après midi à ma demande pour rencontrer Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, au moment où je suis en train de quitter le pays. Je vais repartir dans quelques jours, après un séjour de 03 ans. Je suis venu essentiellement ici à titre amical. Ma fonction de diplomate, d'ambassadeur, intègre des relations professionnelles, des relations d'État à Etat, mais aussi des amitiés qui se lient, et c'est dans ce cadre là que je suis venu ici lui témoigner ma reconnaissance, mon amitié.

C'est quelqu'un de très loyal en amitié. Je n'oublie pas les bons moments que nous avons passés ensemble notamment la découverte d'une Région qui lui est chère, la Région de l'Est. Nous avons passé des moments importants à la découverte de cette très belle Région notamment dans ma casquette de cycliste. Nous avons beaucoup apprécié, à la fois les gens qui sont venus de France, moi et tous ceux qui m'accompagnaient, nous avons apprécié sa confiance et les conseils qu'il nous a donnés et la sincérité de son organisation pour profiter pleinement de ce séjour.

C'est dans ce cadre-là et à titre amical que je suis venu aujourd'hui remercier et saluer Monsieur le Ministre, lui dire que ce n'était qu'un au-revoir et j'espère bien entendu continuer à accompagner, dans la mesure de mes moyens, ce développement du pays et ses prochaines échéances. Alors la fonction publique camerounaise comme l'ensemble des Camerounais et des Camerounaises, je trouve que vous êtes des gens de qualité en général, de très bonne qualité, vous investissez beaucoup dans l'éducation de vos enfants, vous y mettez beaucoup de prix, beaucoup d'attention et ça se ressent à la fois dans le secteur privé et dans la fonction publique.

C'est un facteur très important de cohésion et de maintien de l'unité et du bon fonctionnement de l'État. Moi qui ai eu l'occasion de visiter beaucoup de Régions et de Départements, j'ai pu apprécier à quel point l'État était présent partout. Du Nord au Sud, de l'Extrême-Nord au Sud etc. Si l'État est présent partout de façon visible, c'est grâce à une fonction publique efficace et bien fondée".