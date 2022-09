Madagascar: Réhabilitation des digues d'Ikopa - Les travaux avancent à grands pas

Les travaux portant sur le premier tronçon de la digue sont en passe d'être réalisés. Ces travaux de confortement des berges de l'Ikopa et de la Sisaony, communément appelées la digue par les Tananariviens, font partie des axes d'intervention majeurs du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience (PRODUIR) financé par l'Etat malgache et la Banque mondiale.

Améliorer les infrastructures de canaux, de drainage et d'assainissement en permettant de renforcer la résilience du Grand Antananarivo face aux risques d'inondations. Tels sont les objectifs principaux des travaux actuellement menés sur les digues de l'Ikopa et du Sisaony. Répartis en quatre tronçons, les travaux permettront, à terme, de réhabiliter 1,27 km sur la rive gauche de l'Ikopa, 3,2 km sur la rive droite ainsi que 125 m de talus qui seront réhabilités sur la digue de la Sisaony. Le tronçon 1, dont l'avancée du chantier peut être constatée au niveau du pont d'Anosizato, consiste, entre autres, à la reprise des talus par la mise en œuvre de remblais compactés, au confortement du pied de talus ou la mise en œuvre d'un matelas en enrochements. Un pavage assurant la protection de l'ouvrage et garantissant l'accessibilité pour les piétons sera installé sur la crête de digue sur le tronçon 4, en aval du pont Ampasika. Sur la rive droite de l'Ikopa, des gabions encore en place, mais fortement altérés seront démantelés, un muret en maçonnerie de même hauteur sera construit.

Infrastructures urbaines. Parallèlement à ce chantier mené par Colas sur les digues, l'entreprise Sinohydro s'attèle également actuellement à terminer la première vague de 206 infrastructures urbaines prévues dans le cadre du PRODUIR. La deuxième vague sera bientôt lancée. Elle englobera la construction et la réhabilitation d'un total de 238 infrastructures communautaires (bibliothèques), d'infrastructures de mobilité (voies carrossables, ruelles... ) et d'infrastructures de drainage.

Compensation. Le processus de paiement des compensations se poursuit également. Un total de 1 413 PAPs (ou personnes affectées par le projet) a été recensé initialement sur les sites des digues. Actuellement, 289 PAPs demeurent introuvables ou non identifiées. Les chefs fokontany et la préfecture de police ont délivré un certificat de recherche infructueux. 950 PAPs ont déjà été régularisées lors de la première vague de paiement effectuée cette année. La deuxième vague de paiement concerne 174 PAPs. Ces dossiers sont actuellement en cours de traitement par la Recette générale d'Antananarivo (RGA). Dans sa totalité, le projet intervient principalement sur une surface de 60 km2 sur la plaine sud d'Antananarivo. Mais l'ensemble des travaux touchera 6 communes et 71 fokontany, dont des quartiers précaires et vulnérables. Plus de 500 000 personnes bénéficieront de conditions de vie urbaines améliorées grâce au projet.