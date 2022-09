Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2022-2023 - Les ANVistes lancent une opération de distribution de kits scolaires

Et de deux pour la Team Aimons-nous vivants (ANVistes). Après 2021, l'association qui a vu le jour sur le réseau social Facebook, a célébré le samedi 10 septembre 2022, la deuxième édition de sa fête de l'Amitié.

La célébration a eu pour cadre la Maison de la presse, au Plateau. Ce fut l'occasion pour l'association de lancer une opération de distribution de kits scolaires. Selon le président de l'association Émile Scipion Ilboudo, l'opération va s'étendre dans plusieurs quartiers du district autonome d'Abidjan.

Président de la cérémonie, M. Etienne Francis Beugré Kokora, inspecteur général du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et chef du village de Gbamblé (près de Modeste) a salué la pertinence du thème 2023 de cette célébration. A savoir : " la Réconciliation nationale et la cohésion sociale ".

Des termes qui, dira-t-il " produisent en nous des hormones protectrices et bloquent la corrosion des substances négatives, afin que nous puissions bâtir une société d'humanisme et de fraternité ". " Vous vivez là un sacerdoce, je vous exhorte à être des acteurs de richesses immatérielles telles que le partage, l'amour, la clémence, la tolérance, la coexistence pacifique ", a-t-il conseillé aux membres de l'association. Avant de s'engager à accueillir la prochaine édition de cette fête annuelle dans son village et à offrir un siège à la structure.

Emile Scipion Ilboudo, à travers l'allégorie du chien chasseur, a appelé ses camarades à redoubler d'efforts et à faire preuve de dynamisme dans la mise en œuvre de leur plan d'actions qui vise le bien-être et le réconfort des membres de la Team Aimons-Nous Vivants et de tout prochain.