Afrique: Relations sino-africaines - Le CAMINAF instruit la jeunesse

Les relations sino-africaines ont été passées au peigne fin, dimanche 11 septembre 2022, à la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO) sise à Cocody Aghien, lors d'un panel organisé par le Club des amis de l'intégration africaine (CAMINAF).

" Coopération Chine Afrique : acquis et conditions d'un partenariat plus profitable à l'Afrique ". C'est autour de ce thème que se sont déroulées les réflexions.

" Les concepts de "ceinture et soie", la prospérité commune et la vision de la Chine en matière de coopération sino-africaine " ; " Le partenariat Chine-Afrique : Historique et états des lieux " ; et " Les conditions d'un partenariat Chine-Afrique plus profitable à l'Afrique " sont les sous-thèmes qui ont constitué l'ossature de ce panel.

D'entrée, Ebi N'Godo Filomène, sinologue et docteur en relations internationales, qui s'est prononcé sur le premier sous-thème, a mis en évidence la politique volontariste de la Chine de vouloir soutenir l'Afrique sur son sentier de développement.

Fernand Dédé, second paneliste, a retracé le contexte du partenariat sino-africain puis présenté en guise d'état des lieux les nombreuses infrastructures construites ou en construction par la Chine ainsi que les programmes d'assistance technique dans divers domaines à travers l'Afrique. Il a en outre, relevé l'approche courtoise, non hégémonique et sans ingérence de la partie chinoise dans les affaires intérieures de ses partenaires africains.

Fofana Ibrahim, représentant le député Dah Sansan, est revenu sur les opportunités que la jeunesse ivoirienne peut saisir au profit de la coopération sino-africaine. Il n'a pas manqué d'appeler les jeunes participants à saisir davantage les opportunités offertes par la Chine en termes de formation et d'assistance technique dans les domaines agricoles et technologiques.

Ce panel a enregistré la présence d'un invité spécial venu du Burkina Faso en la personne de Siaka Coulibaly, homme de médias, leader d'opinion et spécialiste des relations internationales notamment sur la Chine qui a entretenu l'auditoire sur le sous thème " : La Chine et les enjeux géopolitiques actuelles " .

Au plan économique, il a fait remarquer qu'en 2050, la Chine et l'Afrique auront chacun 5 milliards d'habitants. La Chine qui est l'usine du monde vise dans ses démarches actuelles à capter ce marché pour se passer des autres marchés Au plan politique, Siaka Coulibaly a relevé que le monde est à nouveau plongé dans la bipolarisation depuis 2011 avec les confrontations diplomatiques et militaires des deux blocs en Syrie, en Ukraine, etc.

Il a relevé que dans cette configuration, les pays africains devraient observer la neutralité positive qui consiste à ne s'engager à priori au côté d'aucun bloc. Leurs positionnements devraient être guidés, selon lui, par les intérêts de leurs pays. Le sinologue Siaka Coulibaly a affirmé que les regards des observateurs des relations internationales sont braqués sur le 20e Congrès du Parti communiste qui aura lieu en novembre prochain. A l'en croire, des décisions politiques pourraient être prises pour amener la Chine à prendre le leadership du bloc de l'Est.

Dans son élan de mettre en lumière la coopération Chine-Afrique et de faire comprendre davantage la vision et les concepts de la Chine en matières de coopération avec les pays africains, le Club des Amis de l'Intégration Africaine (CAMINAF), selon son président Sanoko Anzoumana, a décidé de réunir des leaders de jeunesse autour des opportunités sino-africaines.