Congo-Brazzaville: Barrages Ligue1 - Rien n'est joué entre JSP et Patronage

Le match aller des barrages opposant, le 21 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) à Patronage Sainte-Anne s'est soldé sur un score vierge qui n'arrange aucune formation.

Le suspense reste entier entre le deuxième de la Ligue 2 et la treize équipe de la Ligue 1. La manche décisive prévue pour le 24 septembre sur les mêmes installations s'annonce très déterminante pour les deux équipes ayant la même ambition : la montée pour la JSP et se maintenir en Ligue 1 pour Patronage Sainte-Anne.

L'équipe de Patronage, ayant véritablement manqué de rythme, a eu chaud mais est parvenue toutefois à tenir un résultat qui laisse entretenir de l'espoir. " La JSP était en pleine compétition alors que nous nous sommes reposés pendant plus de trois mois. Cela n'a pas été facile mais les joueurs ont tenu. J'espère que le match retour sera différent. On avait un objectif de ne pas encaisser. Comme on a réussi à le faire, nous allons travailler pour battre cette équipe lors de la manche retour. Cette fois-ci, nous viendrons pour la victoire ", a assuré Dramane Coulibaly, l'entraîneur de Patronage Sainte-Anne.

La déception est grande pour la JSP qui n'a pas pu profiter de sa fraîcheur physique entretenue par les récentes rencontres des play-offs pour faire le premier pas vers la montée. " JSP a marqué un but qu'on a refusé pour hors jeu. Qu'à cela ne tienne, notre ambition reste la remontée en Ligue 1. Le premier match s'est soldé par un nul. Mais on abordera la manche retour avec la détermination de gagner, parce que nous savons bien que 0-0 est un score qui est ni favorable ni défavorable. Nous avons vu nos forces et faiblesses et nous vous promettons de faire mieux le samedi ", a indiqué Cédric Talantsi, le président de la JSP.

Depuis la relance du championnat direct, le club de Patronage Sainte-Anne s'est toujours maintenu. Il s'était retrouvé dans la même situation après la saison 2018-2019 mais avait fini par se maintenir face à Flamengo (1-1 et 4-0). Promue quant à elle en 2015, la JSP a été reléguée en Ligue 2 en 2018.