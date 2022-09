Congo-Brazzaville: Prix Les Afriques - Le roman du Congolais Fann Attiki sélectionné

Le livre "Cave 72" du Congolais Fann Attiki a été sélectionné parmi les cinq autres du " Prix Les Afriques " dont le roman lauréat sera plébiscité par les membres du jury à la mi-décembre prochain.

" Prix Les Afriques ", qui est à sa septième édition, distingue l'auteur (e) d'un roman mettant en exergue une réflexion sur un enjeu sociétal, idéologique, politique, culturel, économique, philosophique ou historique au sujet de l'Afrique noire ou de sa diaspora. Pour cette septième édition, le comité de direction de la Cene littéraire, présidé par Flore Agnès Nda Zoa Meiltz et la directrice du comité de lecture, Héloïse Haden, a distingué cinq livres.

"Cave 72" de Fann Attiki paru aux éditions JC Lattès en septembre 2021, prix découvert Rfi ; "Les Aquatiques", de Osvalde Lewat (Cameroun et France), paru aux éditions Les escales en août 2021 ; "Les étoiles les plus filantes" d'Estelle-Sarah Bulle (France- Guadeloupe), paru aux éditions Liane Lévi en août 2021 ; "Les villages de Dieu", d'Emmelie Prophète (Haïti), paru aux éditions Mémoire d'encrier en août 2021 ; et "Puissions-nous vivre longtemps" d'Imbolo Mbue (Cameroun et Etats-Unis) traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Gibert- Belfond/ février 2021.

Le roman lauréat sera annoncé à la mi-décembre de cette année, après délibération des membres du jury du " Prix Les Afriques ". L'écrivain lauréat de ce prix littéraire bénéficiera d'un montant de six mille francs suisses et d'une œuvre d'art d'une valeur de deux mille cinq cents francs suisses offerte par l'artiste peintre sénégalais Momar Seck.

L'originalité de ce prix littéraire consiste en ce que l'œuvre primée est rééditée (si accord avec l'éditeur originaire) par Flore Zoa Éditions et imprimé à dix mille exemplaires qui sont offerts aux élèves et étudiants dans plusieurs pays d'Afrique noire, dont le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Bénin, le Togo et le Sénégal, pour être lus et le contenu discuté au cours d'événements littéraires organisés par l'association la Cene littéraire.