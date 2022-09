Madagascar: 2e Colloque d'Orientation des Etudiants - Le " speed recruiting " fait mouche

Dans un contexte de difficulté économique et de chômage qui frappe les jeunes, toutes les pistes sont bonnes à explorer pour affronter l'après bac et le marché de l'emploi.

Une promesse d'embauche à la clé. Les jeunes, diplômés, ou en cours d'achèvement de leur parcours universitaire, ont été nombreux à s'être présentés au speed recruiting proposé dans le cadre du Colloque d'Orientation des Etudiants (CEO) qui s'est tenu les 16 et 17 septembre derniers à l'ESUM Academy Andavamamba.

Le speed recruiting, une rencontre rapide de quelques minutes entre des employeurs et des postulants à un emploi, permet aux deux parties, en cas d'" affinités ", de poursuivre plus loin avec, en perspectives, une embauche. Vendredi et samedi derniers, cette démarche encore peu commune à Madagascar, a fait mouche. Les jeunes diplômés sans emploi ont sauté sur l'occasion.

Conférences et espaces d'information. Ce colloque d'orientation des étudiants qui en était à sa deuxième édition, est un espace d'information, d'échange et surtout d'orientation, destiné aux jeunes, anciens et nouveaux bacheliers afin de les orienter par rapport à leurs choix de parcours après le baccalauréat.

Les parents ont également manifesté leur intérêt pour cette initiative, en s'informant sur les possibilités qui s'offrent à leurs jeunes en matière d'études supérieures. C'est ainsi qu'une vingtaine de stands ont été érigés par des exposants, permettant à plus de 2000 visiteurs de s'informer et ce, parallèlement aux séries de conférences sur divers thèmes.

Des " tanora " actifs. L'initiative de ce colloque est celle de l'association " Tanora Actif an'i Madagasikara ", engagée dans divers domaines dont l'éducation, la santé, l'environnement, le social et la technologie. Sa vision " Tsy maintsy tafita i Madagasikara ", en dit long sur son ambition : le pays devra s'en sortir ; la réussite sera au rendez-vous. Agissant à divers niveaux, l'association s'est fixé l'objectif d'offrir aux jeunes des opportunités par rapport à leurs engagements, aussi bien dans le secteur privé qu'au niveau du secteur public. Présente dans les six ex-provinces du pays, l'association est actuellement en pleine phase de redynamisation.