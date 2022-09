Madagascar: Plan Émergence Madagascar - Soutien technique du FMI

Une rencontre entre le président Andry Rajoelina et la Directrice générale du Fonds Monétaire International a eu lieu mardi à New York. Le président Andry Rajoelina entame une offensive diplomatique à New York en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Sa rencontre avec la Directrice générale du Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva qui s'est tenue mardi dernier au bureau de la Représentation de Madagascar à New-York figure dans le cadre de cette offensive. Une occasion pour les deux parties de faire le point sur la collaboration entre le FMI et Madagascar.

La Directrice générale du FMI a tenu à évoquer avec le président, les impacts de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. Kristalina Georgieva a notamment souligné l'existence " des impacts inquiétants sur l'économie monétaire ". Les discussions ont aussi tourné autour de la crise climatique touchant les pays du Sud, et particulièrement Madagascar qui subit de plein fouet ce phénomène. Dans ce sens, la DG du FMI s'est exprimée pour saluer le leadership dont fait preuve le président Andry Rajoelina dans le domaine de la lutte contre le kere et le changement climatique. Elle a cité particulièrement l'engagement que le numéro Un malgache a pris lors de la COP26.

Changement climatique. De son côté, le président Andry Rajoelina a rappelé que Madagascar figure à la tête de la liste des pays victimes du changement climatique. Il a notamment attiré l'attention de ce haut responsable du FMI par rapport aux problèmes de sécheresse, à l'origine des problèmes de kere dans le Sud de la Grande Île. Il a aussi fait le tour d'horizon des défis auxquels la Grande île doit faire face en matière de changement climatique, ainsi que les efforts qui ont déjà été déployés, notamment, dans le Sud, mais également les grands chantiers qui vont être lancés.

En tout cas, cette rencontre à New York a été une occasion pour la Directrice générale du Fonds Monétaire International de réitérer le soutien du FMI envers le Gouvernement malgache. Kristalina Georgieva a réaffirmé la volonté de l'Institution de Bretton Woods à accompagner le pays dans ses efforts pour le développement. " Le FMI s'aligne aux objectifs de Madagascar en matière d'émergence ", a-t-elle annoncé. Elle, c'est Kristalina Georgieva qui a affirmé lors de cette entrevue que l'équipe du FMI va apporter un soutien technique pour la mise en œuvre du Plan Emergence Madagascar.

Les questions relatives au planning familial et à la maîtrise de la natalité, ainsi que les investissements autour du capital humain à travers l'éducation et la santé, en parallèle avec la construction d'infrastructures, ont également été évoquées durant la rencontre.