Madagascar: Cinépax - " Moonage Daydream " en première

Bien accueilli au festival de Cannes et à Deauville, " Moonage Daydream " est en première au Cinépax Ambodivona ce soir. Documentaire de 2h20, le film de Brett Morgen est une immersion dans l'art visuel et musical de David Bowie. Considéré comme l'un des plus grands artistes de notre époque, David Bowie influence la culture depuis 50 ans. " Moonage Daydream " est donc le premier film qui bénéficie du soutien de la famille et des collaborateurs de Bowie. Offrant au réalisateur un accès sans précédent à leur collection. Pendant quatre ans, Brett Morgen plonge dans cinq millions d'archives personnelles et inédites de l'artiste.

En huit mois, Brett Morgen arrive à travailler sur le son, l'animation et les couleurs, pour inviter les spectateurs à une immersion dans le monde unique de Bowie. Loin d'un biopic, " Moonage Daydream " est un patchwork d'images et de sons qui montre l'étendue du talent de Bowie.

Cet artiste qui a su se réinventer pendant plus de 50 ans. Ses prestations théâtrales, son travail de peintre, et bien sûr sa musique et ses métamorphoses physiques marquent autant les uns que les autres. Si Brett Morgen a déjà réalisé un documentaire sur les Rolling Stones et Kurt Cobain, " Moonage daydream " est un film d'un tout autre calibre.