Madagascar: Cabaret - Oladad à l'Hôtel Les Cygnes

Ambassadeur par excellence de la musique betsileo, Oladad est parmi les groupes incontournables de la Grande île. Si la date la plus proche est demain à l'Hôtel les Cygnes Ivato, la Ville du port ne sera pas en reste le mois prochain. Pour les inconditionnels de Oladad, rien de plus attrayant qu'un moment convivial en musique. Le groupe revient sur ses terres de prédilection à la Teinturerie Ampasanimalo. Voyageant à travers la musique actuelle, entre le hip-hop, le roots et l'influence de la musique du terroir, la bande véhicule la musique atypique de toutes les facettes. Les titres à l'instar de " Tsa sitrapoko" et " Tsa tafandry " feront certainement partie du répertoire. Si le genre opte pour une fusion qui touche les mélomanes, le message éveille la conscience et met du baume aux cœurs brisés. Dernièrement, la bande a explosé les hits avec ses tubes " Aweoe " et " Sesily ". Depuis leur sortie, les deux titres font l'objet d'un buzz musical sur les réseaux sociaux tout comme sur les stations. Autant dans les boîtes qu'auprès de la diaspora. Pour preuve, les chansons d'Oladad résonnent également en outre-mer.