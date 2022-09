Madagascar: Sous-traitance de services comptables - Une aubaine pour les jeunes diplômés sans expérience

L'externalisation des services comptables prend de l'ampleur à Madagascar. Pour Tolotra Rasoloson et son mari, Fabrice Randriamiarisoa, les gérants de la Compta Expert Invest Mada ou CEIM, qui se sont tournés vers ce projet vaste et ambitieux après la fermeture de la société dans laquelle ils travaillaient, c'est surtout une opportunité de donner du travail aux jeunes encore débutants, tout juste sortis d'écoles supérieures mais manquant d'expériences. En effet, les sociétés qui recrutent à Madagascar recherchent, dans la plupart des cas, un personnel nanti de plusieurs années d'expériences. Il est donc difficile pour la plupart de ces jeunes diplômés d'entrer dans le monde actif dans ces conditions.

Outre cela, les conditions de travail à Madagascar causent également la fuite des cerveaux et une volonté chez de plus en plus de diplômés de quitter le pays pour trouver de meilleures perspectives d'avenir.

Coïncidences " heureuses " ou non selon les points de vue, une pénurie de personnels qualifiés est observée en France, selon Didier Caplan président fondateur du réseau Comptacom, contrairement à Madagascar, un pays à population majoritairement jeune.

La sous-traitance de services d'expertise comptable a, donc, été une solution toute trouvée pour former les jeunes diplômés malgaches, sortants d'écoles de finances ou de gestion, à devenir de vrais experts comptables, leur donner un travail stable et évolutif puisque commençant uniquement par de la saisie comptable pour accéder à des postes plus importants plus tard. Mais c'est surtout une façon efficace de les inciter à rester au pays tout en travaillant pour des sociétés françaises.

En 6 ans de collaboration avec le réseau ComptaCom, 80 jeunes ont pu évoluer dans la Compta Expert Invest Mada (CEIM) sise à Ambohijanahary Antehiroka. Une extension est en cours pour assurer la pérennité du projet : la mise en place d'un nouveau siège a été instaurée, une nouvelle infrastructure qui peut recevoir selon la norme 280 employés. Le nouveau bâtiment a été inauguré hier. Cette infrastructure, plus qu'un bâtiment, signifie un investissement dans l'avenir du pays selon les dirigeants de l'entreprise. L'on sait qu'une prochaine extension visant à accueillir 400 collaborateurs est également déjà programmée.