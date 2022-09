Afrique: Football - Belle résistance des Barea face au Lions de l'Atlas

Les Barea ont perdu par 1 but à 0 face aux Lions de l'Atlas, hier, lors du match d'entraînement au Complexe, mais, ils ont livré une très belle copie.

Nicolas Dupuis a aligné les 18 joueurs sur les 19 présents à l'exception de Nina Rakotoasimbola contre le Maroc. Face aux mondialistes du Maroc, les Barea ont joué sans pression. Sur une précipitation de la défense malgache avec une perte de balle, Walid Cheddira Aziz a profité de l'occasion pour marquer l'unique but de la rencontre à la 2e minute du jeu. Bien rentrés dans le match, les Malgaches ont donné du fil à retordre aux Marocains qui peinent à terminer leurs attaques. A la pause, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but à 0. De retour des vestiaires, le sélectionneur des Barea a opéré plusieurs changements en remplaçant Tsiry, Zotsara, Alexandre, Melvin, Paulin, Marco et Berajo par Tsiry, Enzo, Mathyas, Hery Bastien, Drogba, Ibrahim et Datsiry. En seconde mi-temps, les Malgaches ont dominé le jeu avec un Datsiry et Kenji, très excellents sur le terrain. Devant des défenseurs marocains prêts à tout, Tsiry a raté de peu une belle occasion d'égalisation, mais, stoppé par le gardien marocain. Le clan malgache aurait dû aussi avoir un pénalty sur une faute provoquée par Kenji Van Boto à deux minutes de la fin. " On a été bon face à une belle équipe du Maroc. L'entame a été difficile sur une perte de ballon bête qui a conduit à ce but. On concède peud'occasions et la possession à 60% et 40% jusqu'à ce penalty non sifflé à 2 mn de la fin. Tout le monde a joué un peu sur le même temps de jeu et a appris à jouer ensemble. Je tiens à féliciter les locaux, ils étaient peu impressionnés au début, certes, mais, se sont mis au niveau. Datsiry était exceptionnel à la deuxième mi-temps. Kenji a apporté un plus sur le côté offensif, il est sérieux et rigoureux. Jeremy Morel était le patron derrière avec zéro erreur et a joué pratiquement tout le match. Berajo a plus de mal à rentrer et a su se mettre au niveau, il a écouté. Tantely n'a pas été servi dans de bonnes conditions. Les milieux de terrain étaient tous dans les jambes. Paulin était un peu muselé. Drogba doit faire des efforts. Les deux gardiens Melvin et Mathyas ont fait du beau travail et ont réalisé deux arrêts décisifs chacun " a confié, Nicolas Dupuis, à la fin de la rencontre. L'arbitrage était très discutable lors de ce match avec des décisions toujours en faveur des Marocains. " Une entreprenante équipe de Madagascar digne de l'épopée de la CAN 2022 sur la pelouse de Maamoraempêche le Maroc de faire le break " nous a confié, Lassana Camara, l'officier media du tournoi " Maroc capitale du football africain ". Les Barea retrouvent les Diables Rouges du Congo le 24 septembre à Mohammedia pour un match officiel.