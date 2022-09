Madagascar: Mesupres - Grève illimitée jusqu'à satisfaction des revendications

Comme annoncé, les membres du Syndicat du personnel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de leur ministère sis à Fiadanana pour entamer leur grève générale. Une manifestation pacifique organisée pour revendiquer une " égalité de traitement " et des " droits " selon les leaders syndicaux présents à Fiadanana, hier. " Pour aujourd'hui (hier), on a exceptionnellement refusé le dialogue parce que comme on l'a toujours dit, il y a une mauvaise volonté de la part des responsables auprès du ministère. Ils ne sont pas honnêtes ", nous a confié un syndicaliste.

" La manifestation devrait continuer ce jour et ne devrait pas prendre fin jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites ", note quant à lui Michel Fanomezantsoa, vice-président du Syndipers. Profitant de l'occasion, ce dernier ajoute qu'une éventuelle rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est prévue pour vendredi prochain. " Le conditionnel est de rigueur, car nous-même, on ne sait vraiment pas où ils veulent en venir. Entre-temps, on continue les manifestations ", conclut Michel Fanomezantsoa.