Madagascar: " Feon'ny tanora maro loko " - Le Studio Sifaka célèbre sa 1 000e émission

Tracer la voie de la paix à travers la voix des jeunes. C'est à travers ce slogan que l'ONG Studio Sifaka a marqué hier la célébration de la diffusion de sa 1 000e émission " Feon'ny tanora maro loko " à la Résidence de Suisse à Ambohibao. Une célébration qui coïncide également avec la journée mondiale de la paix. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 décembre 2019 sur huit radios partenaires mais deux ans et demi plus tard , elle est actuellement diffusée par 35 radios partenaires. Pour une durée de 2h, Studio Sifaka propose un programme varié très riche et touchant les domaines socio-économiques, environnementaux, politiques, la santé des jeunes, le sport , les emplois et la culture. " Nous soutenons la participation des jeunes à la vie citoyenne à travers nos différentes rubriques ", selon le directeur exécutif du Studio Sifaka.

Paix. Créées en 2019 par les Nations Unies à Madagascar sur un financement du Peace Building Fund, les émissions du Studio Sifaka sont relayées dans les 22 régions. 19 clubs d'auditeurs sont recensés dans tout Madagascar avec 380 membres dont la tranche d'âge se situe entre 15 et 35 ans. Avec ses 35 radios partenaires, l'idée est de promouvoir la consolidation de la paix à Madagascar à travers la mise en place d'une radio neutre, indépendante et professionnelle dont les émissions notamment pour les jeunes et par les jeunes.