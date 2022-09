Ile Maurice: L'ex-deputé Adrien Duval admis en clinique sous surveillance policière

Adrien Duval a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie dans la soirée d'hier après l'accident de sa voiture à Ebène. La police de Rose-Hill avait été mandée sur les lieux après une collision impliquant la Mercedes de l'ex député de Curepipe/Midlands. La berline de l'avocat-politicien qui se dirigeait en direction du sud est entrée en collision avec la voiture d'une femme de 56 ans. Le véhicule conduit par la femme s'est retrouvé les quatre roues en l'air. La femme, blessée au pied, a été conduite à l'hôpital Welkin pour se faire soigner alors que le député et son chauffeur ont été emmenés au poste de police de Rose-Hill pour les besoins de l'enquête.

Dans un premier temps, la police s'est retrouvée avec des versions contradictoires sur celui qui était au volant de la Mercedes dans lequel il y avait deux occupants, à savoir Adrien Duval et son chauffeur un habitant de Pereybere âgé de 32 ans. Ce dernier a été soumis à un alcotest. Il avait 64 microgrammes d'alcool dans le corps et a été placé en cellule de dégrisement. Adrien Duval a aussi été prié de se soumettre à l'alcootest. Il a refusé. Trois potentiels délits pourraient être retenus contre Adrien Duval :"failing to provide specimen for breath test","failing to provide sample of blood or two sample of urine" et "driving m/vehicle with alcohol concentration above prescribed limit " si les enregistrements vidéo démontrent que c'est lui qui était au volant. L'ex-parlementaire qui a desiré se faire ausculter après l'accident s'est rendu à l'hôpital Welkin où il a été placé sous observation. Il est sous surveillance policière jusqu'à ce qu'il quitte l'etablissement.

Adrien Duval et son chauffeur, en présence de leur homme de loi, ont fait valoir leur droit au silence.