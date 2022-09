Ile Maurice: Édouard Maunick - L'hommage que le pays n'a pas su lui rendre...

"Pourquoi le pays n'a rien fait pour Édouard ?" Cette question de Jacques Maunick a retenti dans la salle vers la fin de l'hommage rendu mardi, à Édouard Maunick au Caudan Arts Centre, devant un public de fans, d'amoureux, d'amateurs et de proches de la famille. Édouard Joseph Marc Maunick était un homme de lettres et diplomate mauricien né le 23 septembre 1931 dans le district de Flacq et décédé le 10 avril 2021 à Paris.

L'hommage comptait les trois artistes, poètes et comédiens, Michel Ducasse, Kelly Darnelle et Robert Furlong, qui ont tous lu des poèmes d'Édouard Maunick. À suivi un reportage sur le grand poète mauricien relatant son parcours et ses textes phares. Et sa sœur aînée, Ursule Maunick, a aussi évoqué son enfance.

"Je suis triste. Déjà je remercie la presse mauricienne qui a su rendre un grand hommage à Édouard pour sa mort mais aussi la presse française, mais je vais finir sur une sale note. Qu'est-ce que le pays a fait pour rendre hommage à Édouard Maunick ?

Rien !", a déclaré Jacques Maunick. Il a remercié le Caudan Arts Centre, notamment Ashish Beesoondial, le directeur du théâtre, qui a mis la salle à disposition gratuitement pour cet hommage, et les artistes qui ont refusé leur cachet. L'événement était aussi suivi en direct en streaming par la diaspora mauricienne au Canada.