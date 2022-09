Ile Maurice: Accident à Union-Ducray - Surinam en deuil après le décès de deux jeunes

Le village de Surinam est endeuillé. Deux jeunes habitants de la localité ont perdu la vie dans un violent accident survenu dans la nuit de mardi, à Union-Ducray. Abhinav Pitumbur, 21 ans, et Nazhrool Peerbux, 29 ans, n'ont pas survécu. Le troisième occupant de la voiture, le frère d'une des victimes, âgé de 20 ans, est admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle. Cet accident d'une terrible violence s'est produit lorsque le chauffeur aurait perdu le contrôle de la voiture qui a terminé sa course contre un arbre.

C'est la consternation au domicile des Pitumbur à Surinam. Abhinav, 21 ans, est décédé sur le coup après la collision. Ce jeune homme plein de vie avait quitté sa maison, mardi matin, en compagnie de son ami d'enfance, Nasveer Peerbux, pour se rendre chez un médecin à Phoenix. Après ce rendez-vous, les deux amis se sont rendus à Bagatelle selon des proches. Ensuite, Abhinav Pitumbur et Nasveer se sont dirigés vers La Flora pour récupérer Nazhrool Peerbux avant de rentrer chez eux. Mais en route, l'inévitable s'est produit. La voiture a été réduite en un amas de ferraille.

Des pleurs et des cris

La police de Souillac et les sapeurs-pompiers de la région ont été mandés sur place de même que le SAMU. Le médecin urgentiste devait malheureusement constater qu'Abhinav Pitumbur et Nazhrool Peerbux étaient déjà décédés. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, Nazhrool Peerbux était au volant de la voiture d'Abhinav Pitumbur

Entre les pleurs et les cris au domicile d'Abhinav, les proches du jeune homme se confient. "Il était quelqu'un de responsable. Après avoir décroché le School Certificate, il a mis un terme à ses études pour aider son père dans le business familial. À la mort de ce dernier, il y a deux ans, Abhinav a repris le snack et il faisait tout pour que ce soit une réussite", relate son frère aîné. Ti Colo, comme les habitants l'appelaient affectueusement, était très populaire dans la localité. Il était un bon vivant et était très apprécié.

Chez les Peerbux, on peine à accepter le décès brutal de Nazhrool. Ce dernier s'était rendu à son travail le matin. Il laisse derrière lui son épouse et une fillette en bas âge. Les Peerbux prient pour que Nasveer se remette de ses blessures et disent laisser l'enquête policière suivre son cours.

L'accident s'est produit vers 21 h 40 mardi. Quand la voiture a percuté l'arbre, Abhinav et Nazhrool ont été projetés sur l'asphalte en passant à travers le pare-brise.

Quand les secours sont arrivés, les médecins n'ont pu que confirmer leur décès et les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital de Souillac pour les besoins de l'autopsie. Les pompiers ont dû être appelés pour extraire Nasveer Peerbux qui était toujours emprisonné dans l'habitacle avant qu'il ne soit conduit à l'hôpital.