Cote d'Ivoire: Gratuité de l'école - Quand l'opposition donne dans la manipulation

Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. La gratuite de l'école - un engagement fort du Président Alassane Ouattara - est bel et bien effective en Côte d'Ivoire.

Comme on le constate encore à cette rentrée scolaire 2022-2023 où le gouvernement a cassé sa tirelire pour rendre effective cette volonté du président de la République d'aider les parents d'élèves dans la scolarisation de leurs enfants. Ainsi, ce sont 5,3 millions de kits et 6,1 millions de manuels scolaires pour un coût de 17 milliards de FCFA qui seront distribués ou mis à la disposition des enfants de Côte d'Ivoire pour leur formation. Innovation de taille cette année : un projet de prêts et de location de livres sera mis en place.

Et les parents d'élèves qui le désirent pourront emprunter ces manuels pour la modique somme de 10 000 FCFA. Là où ils étaient amenés, par le passé, à débourser entre 25 000 et au moins 50 000 FCFA pour ces ouvrages qui changent chaque année et ne sont souvent utilisables que pour une seule année scolaire. Ce qui constitue un gâchis ou une perte pour les parents d'élèves. Contrairement aux années antérieures où un même livre bien entretenu pouvait servir plusieurs générations d'une famille.

Les Coges, tout autant que les parents d'élèves, pourront eux aussi esquisser un sourire, puisqu'ils bénéficient également de 18 milliards de FCFA pour l'entretien des écoles et les activités diverses. Tâches autrefois dévolues aux parents d'élèves qui devaient payer parfois des montants exorbitants en guise de cotisations. Depuis 2020, un décret met fin aux cotisations anarchiques des Coges, soulageant ainsi les parents d'élèves d'un poids qui était devenu insupportable.

L'ambition du président de la République d'œuvrer à la gratuité de l'école ne pouvait en être autrement. Alassane Ouattara, en dehors d'Houphouët-Boigny, éprouve une grande admiration pour l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela pour qui " l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ". Comme lui, le chef de l'Etat y croit.

Il aspire à transformer en profondeur son pays, la Côte d'Ivoire. Il est donc conscient que ceci ne pourra se faire qu'en s'appuyant sur une relève bien formée. C'est pourquoi, depuis sa prise du pouvoir, le chef de l'Etat s'emploie à créer le cadre juridique et les conditions afin qu'aucun enfant de ce pays ne soit laissé en rade. Ainsi en 2015 la loi sur l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans a été adoptée par l'assemblée nationale.

Cette loi garantit l'accès de tous les enfants à l'éducation. Dans la même veine, les constructions de salles de classe et de collèges de proximité se sont multipliées dans toutes les sous-préfectures du pays. Les enfants n'ont plus à parcourir de longues distances pour recevoir l'instruction. De sorte à être aussi compétitifs que leurs camarades des pays occidentaux dans un monde devenu de plus en plus concurrentiel. On ne saurait occulter également que depuis 2011, le gouvernement s'est lancé dans la distribution de kits aux élèves jusque dans les hameaux les plus reculés.

De 2011 à 2012, ce sont 34 449 626 kits scolaires pour un montant de 100 237 703 143 qui ont été distribués dans toutes les directions régionales de l'éducation. Les enseignants bénévoles payés dans la poche des parents d'élèves font de plus en plus place à des enseignants titulaires. Ils sont des milliers à avoir été recrutés sous la gouvernance Ouattara. C'est donc peu dire. Sous Alassane Ouattara, la gratuité de l'école est une réalité tangible, palpable et concrète. Tout est mis à la disposition de l'apprenant pour se former. Ne pas le reconnaître, c'est nier simplement l'évidence, ou encore donner dans la manipulation. Comme le fait justement l'opposition. Face au bilan inattaquable du président Ouattara, elle n'a vraiment à dire, si ce n'est ruer dans les brancards.