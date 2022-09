Cote d'Ivoire: Sénat - Siandou Fofana explique " Sublime Côte d'Ivoire " aux sénateurs

Les sénateurs en savent désormais un bon bout sur le programme " Sublime Côte d'Ivoire ". Le vendredi 16 septembre 2022, lors d'une séance d'information, ils ont été instruits sur cette stratégie pour développer le tourisme en Côte d'Ivoire par le ministre Siandou Fofana, invité du Sénat. Sublime Côte d'Ivoire, a expliqué le ministre du Tourisme, porte l'ambition du pays d'entrer dans le top 5 des destinations touristiques africaines.

" La Côte d'Ivoire veut figurer parmi les cinq meilleures destinations. Nous pensons que c'est possible. C'est à portée de main pourvu que nous travaillions de façon concertée entre institutions et ministères. C'est ce à quoi nous nous attelons ", a-t-il indiqué à l'entame de ses propos. Cette stratégie, a poursuivi le ministre, entend également faire du pays la première destination du tourisme des affaires car ce secteur permet d'engranger d'importantes ressources pour l'économie.

Ce qui répondra à une triple finalité : contribuer significativement au développement territorial, participer à la création d'emplois pour les jeunes et participer à la création de valeur de richesses pour renforcer le Pib ivoirien par tête d'habitant.

Neuf grands projets vont changer faire un maillage du territoire ivoirien pour que les villes secondaires se développent et qu'on déconcentre la métropole d'Abidjan au profit des villes secondaires dont la vocation est de sédentariser les jeunes et compétences à l'intérieur du territoire.

Ainsi à Yamoussoukro, a-t-il révélé, il est prévu un triangle d'or composé d'un parc d'attraction qui va compléter le réceptif hôtelier Hôtel le Président et un hippodrome. Le parc d'Abokouamékro sera restauré pour faire en sorte que la biodiversité obéisse à un écotourisme au profit de la capitale politique qui ne doit pas être une ville polluante.

Pour ce triangle d'or, il est également prévu la réhabilitation du lac de Kossou pour la pêche sportive.

" Nous attendons une implication du Sénat dans les prises de décisions pour légiférer sur le cadre règlementaire et un cadre normatif permettant de mettre en œuvre plus efficacement l'ensemble de ces mesures et dans le cadre de la mise en place d'un fonds de garantie et d'un fonds d'investissement pour l'accompagnement des champions nationaux pour que nous relevons les défis qui attendent la Côte d'Ivoire à l'échelle nationale et internationale. Que nos champions nationaux répondent présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir ", a-t-il indiqué. Relevant qu'il s'agit de légiférer sur le foncier pour qu'il y ait un foncier dédié au développement de ces grands projets futurs.