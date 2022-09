Cote d'Ivoire: Dossier-Education nationale - Ces lycées d'excellence qui vont faire le bonheur des jeunes filles

Un projet noble. Sous la conduite du Président Alassane Ouattara, le gouvernement a initié un programme de construction d'établissements d'enseignement secondaires d'excellence destinés aux jeunes filles. Objectif : former une élite féminine compétente à même d'accompagner le développement du pays. Focus sur ces lycées qui font la fierté du pays.

Jusqu'à une date récente, la Côte d'Ivoire ne comptait que cinq lycées d'excellence pour jeunes filles. Il s'agit des lycées de jeunes filles de Yopougon, de Bouaké, Sainte Marie de Cocody, Mamie Faitai de Bingerville et Mamie Adjoua de Yamoussoukro. Ce chiffre va exploser dans les mois à venir. En effet, sous l'impulsion d'Alassane Ouattara, 14 autres lycées d'excellence vont sortir de terre d'ici à 2025 pour le bonheur des jeunes filles et de leurs parents. Zoom sur un projet capital du chef de l'Etat.

San Pedro, Bondoukou, Odienné, Dimbokro et Abobo vont disposer bientôt d'un lycée dédié uniquement à de jeunes filles pour répondre à la forte demande. Ces lycées auront une autre particularité, celle de disposer en leur sein d'un internat. Le 9 juin 2021, le gouvernement ivoirien annonçait la ratification d'un accord de prêt d'un montant d'environ 15,7 milliards de FCFA en vue de financer la construction et l'équipement de trois lycées d'excellence pour filles dans les régions de la Bagoué, de la Mé et du Sud-Comoé. La création de ces infrastructures scolaires s'inscrit dans un vaste projet de construction de 12 lycées d'excellence pour jeunes filles.

Dans la dynamique de ce projet ambitieux, Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, procédait, le jeudi 12 mai 2022 dernier, au lancement des travaux de construction du lycée d'excellence de jeunes filles avec internat de Daloa. C'est le fruit de la collaboration entre l'Etat de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement (BID) et le Fonds OPEP pour le développement international (OFID) dans le cadre du projet de construction et d'équipement de six lycées de jeunes filles avec internat.

Ce lycée d'excellence dont la livraison est prévue pour le mois de mai 2023, sera bâti sur une superficie de 10 hectares avec plusieurs commodités répondant aux standards internationaux. Il va comprendre quatre zones, notamment la zone pédagogique qui disposera d'un bâtiment administratif, quatre modules de salles de classe, trois blocs spécialisés chargés des langues pour les cycles 1 et 2. Doté d'un internat de deux dortoirs de 600 lits chacun, l'infrastructure comprend toutes les commodités pour un encadrement et un enseignement de qualité.

Ce projet est le premier des six lycées de même standing qui seront construits dans cinq villes et communes. Notamment San Pedro, Bondoukou, Odienné, Dimbokro et Abobo. Le mercredi 10 août dernier, c'était au tour de Patrick Achi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, de procéder, à Sinématiali, au lancement des travaux de construction d'un lycée d'excellence des jeunes filles.

Le lycée d'excellence de jeunes filles de Sinématiali ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2023-2024. A Abobo Akeikoi, les travaux du lycée d'excellence à base 4 de jeunes filles avec internat ont déjà démarré. La phase de terrassement de la plateforme se poursuit. Selon les techniciens, cette étape de nivellement du sol se fera sur trois semaines. Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois.

Donner des chances réelles à la jeune fille

Ces lycées d'excellence, s'ils n'avaient existé, il aurait fallu les créer. Car le besoin est réel. Elles sont nombreuses, les jeunes filles qui ont dû quitter les bancs pour plusieurs raisons. Mais, sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait de l'éducation l'une de ses priorités, à travers la politique de scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. " Nous faciliterons l'inclusion et l'élargissement de l'accès à l'éducation à une frange plus importante de la population, en particulier la jeune fille ", a promis le chef de l'Etat en 2020.

L'éducation des filles étant au centre des ambitions du gouvernement et vu que le président de la République tient au respect du genre dans tous les domaines de la vie, la construction de ces lycées d'excellence vise à donner la chance aux filles excellentes de faire les études tout en restant avec leurs parents. Mais aussi et surtout en étant à l'abri de tout besoin.

Car la construction des lycées d'excellence exclusivement dédiés à la jeune fille, participe de la promotion du genre. Elle est forte cette image d'une experte de la Francophonie qui compare l'Afrique à une équipe de football dont la moitié de l'effectif, les filles notamment, est sur le banc de touche. Difficile dans ces conditions de gagner un match

L'Afrique, a-t-elle soutenu, ne peut donc se développer sans ses filles qui, pour beaucoup, sont très douées. Mais par manque d'infrastructures scolaires ou à cause du poids de la tradition, elles n'ont pas accès à l'école et voient ainsi leurs chances de devenir une élite s'évanouir. En posant le 10 août dernier la première pierre du lycée d'excellence des jeunes filles de Sinématiali, dans la région du Poro, le chef du gouvernement s'est voulu un peu plus précis sur cet ambitieux projet. " Éduquer une femme, c'est éduquer une nation entière.

De nos jours, les filles ont à peine 9 ou 10 ans qu'elles entrent en 6ème et les parents ne savent pas s'il faut être contents ou inquiets parce que les enfants vont aller loin d'eux. Mais lorsque vous avez la possibilité d'avoir vos enfants à côté de vous, de la 6ème jusqu'à la Terminale, vous pouvez les suivre. Et vous êtes sûrs que ces filles vont finir l'école ", a indiqué Patrick Achi.

Il s'agit aussi pour le pouvoir d'Abidjan de faire la promotion du genre qui s'entend comme une approche de développement visant à réduire les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles entre les femmes/filles et les hommes/garçons pour l'atteinte des objectifs du développement. Adopté en conseil des ministres en mars 2019 puis par l'Assemblée nationale en octobre 2019, le projet de loi sur le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues, se présente comme une réponse à un déséquilibre sur l'échiquier politique et une amorce de la parité homme-femme dans la société pour certaines organisations.

L'idée de base des mécanismes de quota est de permettre aux femmes d'accéder à des fonctions politiques et de veiller à ce que l'élection de poignée de femmes ne serve pas simplement d'alibi dans la vie politique. Il ne suffit pas d'attribuer un quota de 30% des femmes dans les assemblées élues. Il faut qu'elles aient les moyens et les capacités intellectuelles pour exercer ces nouvelles responsabilités. Les femmes doivent donc se former. En la matière, il n'y a pas mieux que l'école pour leur donner les bagages intellectuels nécessaires.

Ces lycées d'excellence viennent donc à point nommé pour faire le bonheur des jeunes filles. Elles pourront en connaissance de cause avoir leur mot à dire dans la société de demain grâce à cette décision courageuse d'Alassane Ouattara de doter toutes les régions du pays de lycée d'excellence pour jeunes filles. Poursuivant ainsi l'œuvre du père fondateur qui a tracé les sillons avec la construction de cinq lycées d'excellence au profit des jeunes filles.