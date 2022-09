Cote d'Ivoire: Issiaka Koné dit " Lobilo" (SD Issia commune) - " Nous allons maintenir Issia dans la besace du RHDP "

interview

Récemment élu secrétaire départemental RHDP de la commune d'Issia, et fraîchement investi par le Président du parti, Issiaka Koné dit "Lobilo " nous livre, ici, ses sentiments, et promet des jours glorieux pour le RHDP dans la cité du Zagoté.

Vous avez été investi secrétaire départemental RHDP d'Issia commune par le premier responsable du parti Alassane Ouattara. Quel est votre sentiment ?

Je suis animé par un sentiment de fierté. De mémoire, c'est la première fois qu'en tant que secrétaire départemental nous avons l'onction du président du parti, avec une feuille de route bien définie et claire. Je considère cela comme une reconnaissance et une source de motivation. Voyez-vous, quand le chef de l'État, qui est le premier responsable du parti vous donne son onction et vous met en mission, c'est un moment solennel !

Et cette solennité mérite beaucoup de respect, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'engagement, beaucoup de loyauté et de fidélité. Pour ce qui nous concerne, c'est un grand jour qui marque un départ nouveau pour le RHDP. Avec cette onction des militants de base et la mission que le président confie aux départementaux, c'est une énorme responsabilité.

Maintenant que vous avez reçu vos feuilles de routes, quelles seront vos priorités dans les semaines voire mois à venir ?

Comme on le dit communément, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous allons fédérer toutes les intelligences afin d'œuvrer pour la cohésion, l'union et la solidarité, gage de réussite dans toutes les œuvres. C'est dans cet élan qu'ensemble nous allons maintenir le cap. Certes, l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous resterons dans la dynamique de la victoire du parti dans le Zagoté.

Vous savez, les années à venir sont des années électorales, donc notre mission première sera de rassembler, d'ouvrir le RHDP à tous pour que tout le monde se sente concerné. Le président lui-même nous donne l'exemple tous les jours. Il y a des frères, des responsables qui étaient partis et qui reviennent. Il nous appartiendra de suivre cette voie du président, et faire en sorte qu'on ait un grand parti afin d'être vraiment prêt pour les élections locales de 2023 et celles de 2025.

Quelle est votre vision du RHDP nouveau prôné par la Haute direction du parti ?

Ma vision du RHDP nouveau est celle de la proximité avec la base qui devra être comme elle l'a été aux élections départementales, la première responsable des décisions du parti. C'est seulement quand elle se sentira désormais impliquée dans les prises de décisions du parti qu'elle pourra se mobiliser pour faire gagner le RHDP avec le maximum de voix aux élections locales prochaines.

Ces élections vont démontrer la consécration du Président Alassane Ouattara. Nous allons continuer dans ce sens en menant des actions d'occupation du terrain et de communication avec les militants qui sont considérés comme des " lieutenants ". Nous aurons aussi des rencontres périodiques avec eux. Des tournées seront organisées dans les villages et campements pour convaincre nos parents afin qu'ils nous rejoingnent dans ce grand parti qu'est le RHDP. Le parti de la démocratie et du développement.