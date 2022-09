Cote d'Ivoire: Cop 15 - 55.000 pièces de matériels et équipements remises au gouvernement

Inédit dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire et dans l'organisation des grands évènements dans le pays. Les matériels et équipements acquis pour assurer le bon déroulement de la COP 15 ont été remis officiellement au gouvernement ivoirien, jeudi 15 septembre 2022, au cours d'une sympathique cérémonie à l'immeuble Sciam au Plateau.

Ces biens composés de 55.000 pièces de matériels et équipements seront mis à la disposition du patrimoine de l'Etat dans le cadre de l'application des principes de bonne gouvernance prônés par le gouvernement.

" Nous espérons que cet exemple fasse tache d'huile pour les prochains grands événements organisés en Côte d'Ivoire avec les ressources de l'Etat. C'est ce gage de bonne gouvernance que nous souhaitons envoyer à toute la Côte d'Ivoire et à ses partenaires ", a déclaré Jean-Luc Assi, ministre de l'Environnement et du Développement durable.

Pour Epiphane Zoro Bi Ballo, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, le ministère de l'Environnement donne ainsi le ton en matière de bonne gouvernance et d'utilisation du matériel acquis sur le budget du contribuable ivoirien ou issus de la communauté internationale.

Cette cérémonie, a-t-il poursuivi, illustre la dynamique de la bonne gouvernance au niveau de toutes les entités de l'Etat. " L'objectif de cette donation est d'améliorer les services de l'administration ivoirienne au bénéfice de tous les citoyens ", a relevé Epiphane Zoro Bi Ballo.

Heureux de la réintégration dans le patrimoine de l'Etat des matériels et équipements mis à la disposition du comité d'organisation de la Cop 15, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat Moussa Sanogo a souligné que derrière cette action, transparait une valeur fondamentale de bonne gouvernance et une vertu essentielle de la saine administration. A savoir la transparence.

D'où son empressement à soutenir ce geste citoyen. Il a félicité le ministère de l'Environnement et le comité d'organisation de la Cop15 pour le succès de l'évènement et pour cette initiative pionnière. Aussi a-t-il encouragé tous les responsables de projet à en faire de même. " Ce changement de paradigme s'impose à notre administration dans l'objectif de la performance et de la promotion de l'intérêt général ", a-t-il indiqué.

Président de la Cop 15 qui s'est déroulée à Abidjan du 9 au 20 mai 2022, Abou Bamba a expliqué ce geste par le souhait de donner une seconde vie à ces équipements et matériels. " Nous voulons que les biens acquis par l'Etat se perdent à la fin des projets ", a-t-il justifié. Il a profité de l'occasion pour faire un petit bilan de la Cop 15.

L'événement, a-t-il révélé, a été " un succès retentissant " avec la participation de plus 7500 délégués venus de 196 pays. Environ 20 millions de dollars ont été injectés dans l'économie ivoirienne au cours de la période avec une centaine d'emplois créés. Par ailleurs, les engagements pris dans le cadre de l'Initiative d'Abidjan s'élèvent à 2,5 milliards FCFA. Auxquels il faudrait ajouter les 40 millions de dollars annoncés récemment par le Canada.