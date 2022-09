Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - Le gouvernement décaisse 18 milliards de FCFA pour les COGES, 17 milliards de FCFA de kits et de manuels distribués et 167 000 tables-bancs pour un coût de 3 milliards

Le budget de la Côte d'Ivoire va connaitre une hausse de 833,5 milliards FCFA. C'est ce qu'a annoncé, hier mercredi 14 septembre 2022, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Economie numérique, à l'issue du conseil des ministres qui s'est tenue au Palais de la présidence.

Selon Amadou Coulibaly, un projet de loi des finances rectificative au titre de l'année 2022 a été adopté au cours du conseil. "Le déficit budgétaire devrait s'établir à 6% du PIB contre 5,7% antérieurement projeté. Globalement les modifications envisagées se traduisent par une hausse du budget de 833, 5 milliards de FCFA. Le nouvel équilibre du budget 2022 s'établit ainsi en ressources et en dépenses à 10734, 5 milliards de francs CFA contre 9901, 1 milliards de FCFA ", a-t-il indiqué.

A l'en croire cette modification est liée d'une part au ralentissement de l'économie (6,9% contre 7,1% prévu) et d'autre part à une hausse des dépenses publiques résultants des mesures de soutien aux différents secteurs impactés par la crise en Europe de l'Est. " D'autres impératifs commandent une augmentation des dépenses budgétaires. Il s'agit de la prise en compte de nouveaux besoins liés notamment au renforcement du dispositif de défense et de sécurité face à la persistance de la menace terroriste dans le nord. Et également de la nécessité d'une bonne préparation des évènements sportifs de 2023 essentiellement de la CAN 2023, du renforcement de la résilience du système sanitaire et des mesures prises dans le cadre de la trêve sociale ", a signifié le ministre.

Par ailleurs le ministre a annoncé d'importantes mesures prises dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023. Il s'agit notamment, au niveau de l'enseignement scolaire, de la distribution de 5,3 millions de kits et de 6, 1 millions de manuels pour un coût global de 17 milliards FCFA. " Un projet pilote de prêts et de location de livres sera mis en place. Les manuels essentiels seront prêtés aux élèves pour un coût de 10 000 FCFA ", soutient le porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études des apprenants, le ministre annonce, en outre, la distribution de 167 000 tables-bancs pour un coût de 3 milliards FCFA.

S'agissant des COGES à qui il a été demandé expressément par le chef de l'Etat de ne plus prélever de cotisations auprès des parents d'élèves, un montant cumulé de 18 milliards de FCFA est mis à leur disposition et sera viré sur leurs différents comptes. Enfin le ministre rapporte qu'une classe du préscolaire sera ouverte dans toutes les écoles primaires publiques en privilégiant dans un premier temps les zones rurales de façon à renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif.