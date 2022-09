Soudan: Le Président du Conseil de souveraineté arrive à New York

New York — Le Président du Conseil Souverain de Transition, le Lit-Gén. Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman est arrivé mercredi soir à New York, pour participer aux travaux de la 77ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Al-Burhan doit prononcer le discours du Soudan devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ce soir, jeudi 22 septembre, et il participera également à des réunions de haut niveau pour discuter du renforcement de la coopération multilatérale concernant diverses questions internationales et régionales à portée de main, en plus des défis auxquels la communauté internationale est confrontée tel que le changement climatique, la crise alimentaire et ses conséquences, en particulier sur les pays en développement et les moins avancés.

En marge de la 77ème session, le Président du Conseil de Souveraineté rencontrera un certain nombre de présidents de différents pays du monde et des représentants d'organisations internationales et régionales.