Congo-Kinshasa: Promotion et visibilité des actions du Gouvernement Sama, "Forbes Best of Africa" - Patrick Muyaya primé à New-York

Peu importe le domaine, les bonnes actions ne passent jamais inaperçues.

Bien au contraire, elles constituent une force motrice pour ceux qui savent déployer d'énormes efforts pour venir à bout de missions leur confiées. Auteur de plusieurs initiatives concourant à la vulgarisation des actions du Gouvernement de la République que dirige le Premier Ministre Sama Lukonde, depuis l'investiture en avril 2021, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre en charge de la Communication et médias, a été repéré à New-York, aux Etats-Unis d'Amérique, où il a reçu, mardi 20 septembre 2022, le Prix Best of Africa du Magazine américain Forbes Africa. Une récompense ô combien importante qui vient raviver sa nette détermination d'œuvrer pour l'instauration d'un véritable changement de narratif durant ce premier quinquennat du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à sa vision de remettre le pays sur les rails de l'émergence, principale priorité du Gouvernement Sama Lukonde.

"La République Démocratique du Congo mérite d'être bien racontée. Nous avons l'obligation de travailler à changer le narratif sur notre pays", a lancé le Porte-parole du Gouvernement, visiblement motivé à passer à la vitesse supérieure dans son élan. Depuis son avènement à la tête de ce Ministère stratégique de la Communication et médias, Patrick Muyaya a su imprimer une nouvelle vision de gestion de la chose publique qu'il a axée sur le sens de transparence. Pour une première en République Démocratique du Congo, des membres du Gouvernement font le point de l'évolution de leurs secteurs devant la Presse, en direct sur la Télévision nationale.

Dans ce même état d'esprit et pour redynamiser davantage son secteur, l'homme aura déclenché le processus de l'assainissement du paysage médiatique congolais, tel que l'a maintes fois souhaité le Chef de l'Etat, à travers les Etats généraux de la Communication et médias organisés en janvier de l'année en cours, et dont le processus de mise en place des résolutions reste en cours. Une preuve tangible de cette démarcation dans la matérialisation progressive de la vision du Gouvernement de la République qui tient à remettre au pays ses plus belles lettres de noblesse.

Hormis le Ministre Patrick Muyaya, récompensé pour ses actions en faveur de la visibilité des actions du Gouvernement, deux autres Ministres et quelques personnalités ont été primés. Il s'agit de Nicolas Kazadi, Ministre des Finances, Didier Budimbu, Ministre des Hydrocarbures, l'IGF Jules Alingete ainsi que la Gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Kabedi Malangu.