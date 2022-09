Sénégal: Passation de service au ministère des sports - Matar Bâ passe le témoin à Yankhoba Diattara

La cérémonie de passation de service entre Matar Bâ et son successeur Yankhoba Diattara a eu lieu hier, mercredi 21 septembre, au ministère des Sports. Plus de 8 ans à la tête du département, le désormais ex-ministre des Sports a reçu, dans une ambiance empreinte de cordialité et de chaleur, son successeur.

À cet effet, il s'est dit convaincu du choix porté sur lui. D'entrée de fonction, le nouveau patron du Sport n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur en lui demandant d'accepter d'être l'invité d'honneur de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde de Football Qatar 2022. Mais aussi d'assister au premier déplacement de prise de contact qu'il effectuera, avec l'équipe nationale de football, le 24 septembre prochain à Orléans (France).

C'est acté ! La cérémonie de passation de service entre le désormais ex-ministre des Sports, Matar Bâ, et son successeur, Yankhoba Diatara, a eu lieu hier, mercredi 21 septembre, au ministère des Sports. Les deux hommes ont été accueillis par une immense foule qui a très tôt assiégé les locaux. A côté des proches, militants, les comités de supporters se sont particulièrement déplacés pour rendre un hommage au ministre sortant et saluer son passage au département.

La mine réjouie, Matar Ba a d'emblée souligner les résultats sportifs obtenus par son ministère pendant ces 8 années et qui, selon lui, découlent du soutien indéfectible dont il a bénéficié de la part du président Macky Sall et de ses collaborateurs. "Ils sont le fruit du travail immense des cadres et agents du département, mais aussi et surtout de l'ensemble des composantes de l'écosystème du sport sénégalais", s'est-il félicité avant de souhaiter ses vœux de succès à son successeur.

"Je voudrais vous (Ndlr : Yankhoba Diattara) souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite à la tête du Ministère des Sports, un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de l'attelage gouvernemental", prie-t-il.

"JE SUIS CONVAINCU QUE LE CHOIX PORTE SUR VOTRE PERSONNE EST LE MEILLEUR"

Poursuivant son propos, le maire de la Ville de Fatick s'est dit persuadé que le profil de Yankhoba Diattara est en parfaite adéquation avec le poste de ministre des Sports. "Je suis convaincu que le choix porté sur votre personne par Son Excellence le président Macky Sall pour diriger le département des sports est le meilleur, parce que, comme à son habitude, il l'a fondé sur des critères pertinents d'aptitude et de compétence, sur votre sens de l'Etat et du service public, votre engagement indéfectible à servir la nation. Mais également sur les qualités humaines exceptionnelles et indéniables qui caractérisent votre personnalité", a-t-il reconnu.

Matar Bâ a tenu à l'assurer de l'appui qu'il trouvera dans l'accomplissement de sa mission. "Certes, les échéances futures sont proches et immenses, notamment la Coupe du Monde au Qatar qui est déjà arrivée et dont la préparation a commencé. Mais, soyez convaincu, Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans le sport et dans son environnement, au niveau de l'Administration ministérielle et dans le Mouvement sportif et associatif, des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majeure, que le Sénégal doit réussir avec brio", a-t-il affirmé.

Avant de promettre un soutien personnel : "je voudrais vous assurer, également, Monsieur le Ministre, de ma disponibilité pour l'exécution complète des directives que le Président de la République vous donnera à cet effet et pour la mise en œuvre de la politique sportive dans son ensemble", indique-il. Il faut noter que les agents du ministre des Sports n'ont pas été en reste et ont offert des cadeaux à Matar Bâ pour le travail "inédit" qu'il a effectué durant ses 8 années passées à la tête du département des Sports.