Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Septembre 2022

Mali : Fin du sommet des chefs d'Etat de la Cédéao- Trois Chefs d'Etat en pompiers à Bamako

Fin du sommet des chefs d'états de la Cédéao à New York. Les Présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal se rendront mardi prochain à Bamako pour le dossier des militaires ivoiriens. Affaire des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako : la Cédéao envoie les présidents Macky Sall, Akuffo Addo et Faure rencontrer les autorités maliennes. (Source : abamako.com)

Togo : Diplomatie- La Cédéao décide d'appliquer les textes à la Guinée

Le Sommet extraordinaire de la Cédéao choisit d'appliquer les textes à la Guinée, tente encore une médiation présidentielle dans le cas malien. Trois heures de travaux en présence de six Chefs d'Etat dont Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Et au finish une déclaration diplomatique laconique mais ferme de la Communauté des 15 d'Etats d'Afrique de l'ouest. C'est la teneur des travaux présidentiels tenus à New York (USA) dans la soirée de ce 22 septembre, en marge de la 77è session de l'Ag des Nations Unies.( Source : alome.com)

Sénégal : FootmondialQatar2022- Alliou Cissé vante les qualités des Lions

Face à la presse sénégalaise, Aliou Cissé a vanté les qualités intrinsèques de ses joueurs. « Il y a beaucoup de solidarité et d'amour dans mon équipe, a déclaré l'ancien capitaine des « Lions » qui affrontent ce samedi 24 septembre, la sélection de la Bolivie. Une rencontre amicale qui entre dans la préparation de la coupe du monde prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.

Niger : Crise ivoiro-malienne- Les révélations de Mohamed Bazoum

« Je considère qu'il a été trahi ». C'est en ces termes que le Président Mohamed Bazoum du Niger a qualifié l'attitude de la junte malienne à l'endroit de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. C'était au cours d'une interview qu'il a accordé le 22 septembre 2022 à Rfi et France24 à New-York, en marge des travaux de la 77e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. (Source : fratmat.info)

Côte d'Ivoire : Qualité du service numérique- Au centre d'une rencontre avec les acteurs

Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, a présidé, le 21 septembre à Abidjan-Plateau, une séance de travail avec les acteurs de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur l'amélioration de la qualité des services offerts par leurs compagnies. À cette réunion, qui fait suite aux nombreuses plaintes des usagers relatives à la mauvaise qualité des services des réseaux mobiles, le ministre en charge de l'Économie numérique a réaffirmé la volonté du gouvernement d'offrir une meilleure qualité de services aux populations. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Prix pax Sahel- La sixième édition lancée

Le Réseau d'Initiative de Journalistes (RIJ) a officiellement lancé la 6e édition du prix PaxSahel pour le journalisme sensible aux conflits, ce jeudi 22 septembre 2022.Le prix PaxSahel pour le Journalisme Sensible aux Conflits (JSC) est une récompense décernée par le Réseau d'Initiatives de Journalistes (RIJ). Ce réseau fait la promotion d'un journalisme soucieux du vivre-ensemble et d'un traitement professionnel des sujets liés aux conflits. (Source : Burkina24)

Cameroun : Football Match amical Cameroun -Ouzbekistant- 0 à 2

L'Ouzbékistan lamine les Lions Indomptables de Samuel Eto'o 2-0Les Lions Indomptables ont joué un match difficile ce vendredi 23 septembre 2022 contre l'Ouzbékistan. Rigobert Song, le manageur sélectionneur qui a choisi de faire une large revue d'effectif a vu du feu. Il ne faisait aucun doute que ses joueurs ne se connaissent pas. Tactiquement, il était clair que le Cameroun aligne des joueurs qui ont un potentiel bien limité. En comparaison des Ouzbèques, les transitions entre les phases de jeu, offensives et défensives, se font à la vitesse de l'éclair.C'est dans cette lancée que ce « no name » a inscrit deux buts : H. Erkinov 24 minutes et O'orunov 76 minutes. Le prochain match des Lions est pour Mardi prochain à 12H face à la Corée du Sud. ( Source : Actucameroun.com)

Rdc: Crise dans l'est- Les débats s'invitent à l'Ag de l'Onu

Les discussions ou les médiations qui s'enchaînent dans les salles feutrées du siège de l'Onu, à New York, ne semblent pas avoir d'influence sur le terrain. Une personne a été tuée et deux autres blessées, ce jeudi 22 septembre, dans l'est de la Rd Congo, lors d'une manifestation organisée pour réclamer la « libération » des zones occupées par les rebelles du M23, a appris l'Agence france-presse de sources hospitalière et de la société civile. Cette manifestation, à Rutshuru-Centre, dans le Nord-Kivu, avait lieu à l'appel de la société civile pour protester contre « l'inaction » de l'armée face au M23, qui occupe notamment depuis 100 jours une localité stratégique à la frontière ougandaise, Bunagana.( Le Point Afrique)

Congo Brazzaville : Gestion des municipalité - 1154 Conseillers siègent ce vendredi

Les 1 154 conseillers départementaux et municipaux élus à l'issue des élections locales de juillet dernier vont siéger pour la première fois ce vendredi 23 septembre 2022. Les conseillers départementaux et municipaux vont siéger pour la première fois vendredi 23 septembre 2022, dans tous les douze départements de la République. C'est ce qui ressort d'un arrêté du ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges Mbacka publié le 19 septembre dernier. La session inaugurale devra permettre la mise en place des bureaux de ces collectivités locales. (Source : Journal de Brazza)