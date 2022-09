Afrique de l'Est: Paix en RDC - Des ONG appellent au respect de l'Accord-cadre signé à Addis-Abeba

Des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme à Kinshasa, profitant de la commémoration de la Journée internationale de la paix, ont exhorté à la consolidation de la paix et de la sécurité à travers le pays.

Dans un mémorandum du 21 septembre, des Organisations non gouvernementales (ONG) du domaine des droits de l'homme ont particulièrement fustigé la situation sécuritaire déplorable ainsi que l'instabilité perpétuelle de la population à travers le pays, notamment dans l'Est (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Bunagana, Beni, Rutshuru, Ituri) et à Kwamouth, dans le Maï-Ndombe. " Alors que la population civile du Nord-Kivu souffre encore du passé douloureux, les organisations de la société civile œuvrant dans les droits de l'homme à Kinshasa pour la consolidation de la paix et la sécurité sont fortement préoccupées par la persistance des affrontements armés par le mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda et qui occupe jusqu'à ce jour la cité de Bunagana, avec toutes les conséquences sur la population locale ", ont-elles fait savoir.

Face à cette situation sécuritaire tendue, ces organisations demandent à tous les signataires de " l'Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région " signé à Addis-Abeba, le 24 février 2013, de le respecter et de le mettre en œuvre. Elles exigent le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais et l'arrêt immédiat de toute forme de soutien au M23 ou toute autre implication de leurs troupes déguisées en M23.

Ces organisations recommandent particulièrement au président rwandais, Paul Kagama, de se conformer aux engagements pris dans cet accord signé à Addis-Abeba, de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres Etats voisins; de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés; et de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats voisins. Il est également attendu du président Kagame de privilégier les relations de bons voisinages car, "les hommes passent mais les institutions restent" ; et de respecter la souveraineté de la RDC en retirant sans délai et dans l'immédiat ses troupes terroristes du M23 qui déstabilisent non seulement l'Est mais aussi toute la population de la RDC.

Au chef de l'Etat ougandais, ces organisations recommandent d'éviter la facilitation du passage de l'armée rwandaise par ses frontières pour attaquer la RDC; de respecter la protection des refugiés, en général, et particulièrement ceux venus de Bunagana ; et de respecter les droits internationaux sur les réfugiés. "Pour ce faire, nous condamnons avec la dernière énergie l'attaque du camp des réfugiés congolais en Ouganda, dont la majorité est constituée des habitants de Bunagana, laquelle attaque a contribué à traumatiser des personnes déjà victimes des actions terroristes de M23 à Bunagana, Beni, Rutshuru et dans l'ensemble de la province du Nord Kivu ", ont-elles indiqué.

Au Parlement congolais, il lui a été demandé de jouer son rôle de représentant de la population, de protéger et de défendre les intérêts du peuple qui est le souverain primaire qui constitue son électorat. Ces organisations ont encouragé le gouvernement à se conformer à l'article 52 de la Constitution qui stipule que " tout Congolais a droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives où terroristes contre l'Etat congolais ou tout autre Etat ".

Elles ont également salué les mesures prises jusque-là contre le Rwanda et encouragent le gouvernement à aller au-delà en vue de rétablir la paix dans cette partie du Nord-Kivu. Ces organisations demandent, par ailleurs, aux gouvernants d'avoir une connaissance profonde sur la cartographie du pays et ses habitants ; de l'histoire et la sociologie du pays ; de donner aux Forces armées du pays les moyens nécessaires pour en finir une fois pour toute avec cette énième aggression, etc.

Aux Nations unies, il leur est recommandé de clarifier et d'exercer leurs rôles conformément à leur charte et les résolutions pertinentes sur la RDC. Le Conseil de sécurité est remercié pour toutes les résolutions prises pour la consolidation de la paix en RDC, la sécurité et la lutte contre les violences faites aux femmes en temps de paix et période des conflits armés ; renforcer la brigade d'intervention en appui au gouvernement congolais pour faire face à la sécurité conformément à la résolution 2098(2013) du Conseil de sécurité adoptée le 28 mars 2013. Du Conseil de sécurité des Nations unies, ces organisations disent attendre le soutien à la population de l'Est du pays qui est en détresse perpétuelle, etc.