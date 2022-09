Afrique de l'Est: En marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU - Rencontre tripartite Tshisekedi-Macron-Kagame à New York

A l'initiative du président de la République française, Emmanuel Macron, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la République du Rwanda, Paul Kagame, se sont entretenus le 21 septembre à New York, aux Etats-Unis.

Les trois chefs d'État ont marqué leur préoccupation face à la recrudescence des violences dans l'est de la République démocratique du Congo et leur résolution à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région.

Afin de réunir les conditions d'un dialogue franc et constructif, nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région et conformément au processus de Luanda, ils ont convenu d'agir de concert pour obtenir le plus vite le retrait du M23 de toutes les localités occupées et le retour des déplacés de guerre de ces localités à leur domicile, avec l'appui des Nations unies et de leurs partenaires de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'est et de la Conférence sur la région des Grands Lacs.

Ils ont également convenu d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ces efforts s'inscriront dans le cadre des initiatives régionales de paix existantes, notamment le processus de Nairobi.

Lors de cette rencontre, il n'y a eu aucune poignée de main entre Tshisekedi et Kagame. Cela reflète, côté congolais, la détermination du chef de l'État à ne pas verser dans la complaisance, surtout après ses propos, sans ambages, envers le Rwanda, dans son discours à la tribune des Nations unies. Cependant, la République démocratique du Congo, par son président, a toujours affirmé être ouverte au dialogue, mais franc et sincère. Voilà l'exigence et elle dénoncera toujours la duplicité de ses voisins si c'est le cas.

Le chef de l'Etat congolais a demandé à la communauté internationale de prendre ses responsabilités en ayant une analyse claire et réelle de la situation. Pour ce faire, connaître qui a agressé qui ! Voilà pourquoi dans son discours, Félix Tshisekedi a demandé la distribution immédiate du rapport des experts des Nations unies sur la situation sécuritaire à l'est du pays.