Afrique: Le Soudan du Sud étudie la possibilité de bénéficier des chemins de fer soudanais

Khartoum — Le directeur général de l'Autorité des chemins de fer du Soudan, l'Ing. Walid Mahmoud, a discuté avec la délégation de la Chambre de commerce de l'État de l'Unité, au Soudan du Sud, des moyens de coopération et de développement des relations dans le domaine ferroviaire pour servir les intérêts des deux pays frères, d'autant plus que le chemin de fer a connu un développement dans le domaine des chemins de fer à la dernière période après l'arrivée de la flotte de remorqueurs et de transporteurs en provenance de Chine, qui contribuera au service de transport et soutiendra l'économie nationale.

l'Ing. Walid a écouté une explication détaillée de la délégation de la Chambre sur l'importance des chemins de fer pour l'état de l'unité, qui est riche en pétrole, en richesses minérales, en bétail et en produits divers et la possibilité d'activer les lignes et d'activer le commerce pour les avantages du ferroviaire dans le faible coût de transport, la sécurité et les grandes capacités.

Le conseiller a souligné qu'il y a des efforts faits par les chemins de fer dans le cadre de sa vision expansionniste pour relier le pays à un réseau ferroviaire avec les pays voisins, en particulier l'État du Soudan du Sud, et la ligne Babanusa/Al-Mairam/Wow, qui a besoin maintenance.

Le conseiller a affirmé leur volonté totale de fournir des services de transport à l'État du Soudan du Sud, et qu'il est nécessaire de combiner les efforts entre les deux pays pour surmonter les obstacles et activer le commerce pour servir les intérêts communs entre les deux pays.