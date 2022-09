Congo-Kinshasa: Flots de douceur bientôt disponible, Littérature - Florence Meta illustre les merveilles qu'incarne la poésie

Il y a un temps pour tout, dit-on. Un temps pour naitre, un temps pour partir. Aussi, un temps pour se divertir. Passionnée de la littérature depuis son enfance, Florence Meta a choisi cette voie d'émerveiller le monde par la poésie, un genre littéraire qu'elle maitrise parfaitement bien. Après de nombreuses prestations à Kinshasa, où elle ne cesse de caresser dans le sens de poil les amoureux des belles lettres par son talent impressionnant, cette jeune poétesse annonce la sortie de son ouvrage Flots de douceur pour le mois prochain. Au cours d'un entretien à bâtons rompus, mardi dernier, avec l'Editeur Marcel du journal La Prospérité, Meta a évoqué quelques grandes lignes de son parcours.

C'est avec plaisir de découvrir les exploits de cette poétesse hors pair avec des talents pointus qui se démarque des autres par son enthousiasme en ce qui concerne la poésie ainsi que sa plume endiablée. Une véritable passion que Florence Meta partage avec le monde et dont La Prospérité a tiré profit.

Devant Marcel Ngoyi, cette charmante dame, qui valorise non seulement son domaine d'expertise mais aussi la culture et valeurs africaines, a illustré les merveilles qu'incarne la poésie, l'importance de cette dernière dans la vie commune ainsi que les difficultés rencontrées tout au long de son parcours. "Retenons que les difficultés, nous les rencontrons partout, peu importe la profession exercée. Mais, une chose est certaine. La vie appartient aux violents, aux courageux, à ceux qui luttent pour la réussite. C'est cette catégorie de personnes qui se démarque de l'ordinaire à l'extraordinaire, qui devient un jour des hommes utiles à la société. Etant femme, il arrive que nous soyons soumise à des critiques et mauvaises qualifications liées à la profession choisie qui nécessite d'une manière ou d'une autre d'être vue de tous, une sorte d'exposition comme certains préfèrent le dire, qui constitue un frein pour les femmes de manière générale, œuvrant dans ce domaine d'être acceptées à leur juste valeur chez les hommes. Raison pour laquelle nombreuse dans ce cas, se retrouvent sans partenaire. Ceci se présente à nous comme un défi majeur auquel on se bat pour révéler dans notre société ", a-t-elle souligné. Pour elle, la grande difficulté rencontrée dans la poésie est celle de se faire accepter par les aînés qui malheureusement manquent la générosité d'encadrer les plus jeunes et sur quoi chacun doit voler sur ses propres ailes, se débattre de part et d'autre afin de s'affirmer dans le domaine. Certes, ce n'est pas facile du tout mais avec détermination on peut y arriver car celui qui veut, peut", a-t-elle ajouté.

Au-delà d'être passionnée de la poésie, d'où elle tire son inspiration d'un chagrin d'amour, elle déclame ses poèmes non seulement sur ce sujet d'amour mais aussi sur tant d'autres faits de société notamment, de la valorisation de la femme, la paix, la souffrance, etc. Meta se démarque aussi dans les écrits. Une écrivaine unique à son genre, qui combine à la fois les écrits et les paroles. Une mine à protéger précieusement dans notre pays. Auteur de l'ouvrage Flots de douceur, un titre très intéressant qui attire les lecteurs à la découverte du contenu. Sachant que tout ce qui est doux et agréable, ce petit bonheur sera mis sur le marché déjà le mois prochain au centre Wallonie Bruxelles. A savoir, ce bouquin met en exergue les mots doux qui apaisent les esprits car cela est thérapeutique à toutes sortes de stress et autres.

Florence Meta est entrepreneure en événementiel, depuis trois années. Elle continue de creuser pour enrichir son domaine. Un modèle pour plusieurs jeunes et aussi une fierté pour la société congolaise en particulier. Elle se trouve sur toutes les plates-formes en vue de transmettre son talent dans tous les coins et recoins de la RDC et pourquoi pas ailleurs. Comme on peut le dire, le meilleur reste à venir...