Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila évalue les travaux d'embellissement des emprises publiques

Le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a effectué, le samedi 17 septembre dernier, une tournée dans les différents sites pour évaluer l'évolution des travaux d'embellissement des emprises publiques. Il était accompagné du Vice-gouverneur Gérard Mulumba ainsi que de Ministres provinciaux, respectivement en charge des Infrastructures et Travaux publics, des Affaires foncières et de la Commissaire générale en charge de l'Environnement. En effet, la ronde du Premier Citoyen de Kinshasa a débuté par la Commune de Masina où des travaux d'embellissement des abords du Boulevard Lumumba sont en train d'être effectués, partant du marché Liberté jusqu'à l'aéroport international de N'djili.

Sur place, l'autorité urbaine a salué la qualité des travaux qui avancent bien. Exécuté par l'entreprise Adi Construct, l'encadrement des abords du boulevard Lumumba empêchera la population du coin de vendre ses articles à même le sol le long de la chaussée.

De là, Gentiny Ngobila a pris la direction de l'avenue des Poids lourds à Kingabwa dans la commune de Limete, pour inspecter les travaux d'embellissement des abords de cette route exécutés sous la Coordination du Vice-gouverneur Gérard Mulumba. Il a visiblement apprécié le nouveau visage qu'affiche petit à petit l'avenue des Poids lourds.

Ensuite, il s'est rendu sur le boulevard Lumumba entre la 4ème et la 6ème rue Limete résidentiel pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'embellissement de l'emprise publique comprise entre la grande chaussée Lumumba et le petit boulevard. Un travail de qualité est en train d'être abattu à cet endroit, à la grande administration de tous. L'autorité urbaine a donné des orientations à l'entrepreneur en vue d'une issue plus que satisfaisante des travaux et ce, dans les délais.

Après Limete, le Gouverneur Ngobila et sa suite sont allés sur l'avenue Bypass dans la Commune de Lemba, pour se rendre compte de l'effectivité des travaux d'implantation des poteaux pour l'éclairage public. Selon le chef de l'exécutif provincial, dans le cadre de son programme de réhabilitation de l'éclairage public dans la capitale, il est prévu aussi de sortir de l'obscurité la route Bypass dans son tronçon allant de l'échangeur de Limete jusqu'à la cité verte, avant de continuer avec les mêmes travaux d'éclairage public sur la route de Matadi à Binza Ozone dans la commune de Ngaliema.

Là aussi, les travaux évoluent à pas de géant, sous l'œil vigilant et curieux de la population de Lemba impatiente de voir cette voie éclairée. A en croire l'autorité urbaine, le go de l'éclairage public sera donné dans quelques semaines sur le premier tronçon compris entre l'échangeur de Limete et le rond-point Ngaba.

L'occasion faisant le larron, face à la presse, Gentiny Ngobila a évoqué d'autres réalisations à l'actif de la ville de Kinshasa, notamment plusieurs routes réhabilitées et construites, l'assainissement de la ville ainsi que l'opération zéro épave qui a sans nul doute produit des résultats sur les artères principales de la ville.

En dépit de nombreuses difficultés, il a promis de doubler des efforts pour travailler davantage en faveur du bien-être social des Kinoises et Kinois d'ici la fin de son mandat.