Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable - Cris d'alarme des usagers de la commune de Ngaliema

Depuis plus d'une année, les habitants de la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier Télécom souffrent pour s'approvisionner en eau potable. Au cours d'une interview, accordée au Journal La Prospérité, ce lundi 19 septembre, les usagers de ce coin de la capitale congolaise, ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que ces dernières trouvent des solutions idoines face ce fléau.

Ce manque d'eau potable est plus accru au quartier Telecom dont les habitants en quête d'eau sont visibles toute la journée sur les rues de la municipalité, avec leurs récipients en main ou sur la tête. A les en croire, pour s'approvisionner en eau potable, ils parcourent de longues distances pour atteindre les quartiers où l'eau coule des robinets ou ils se dirigent carrément vers le forage , avec les quantités des récipients d'eau si nombreuses, qu'ils sont obligés de payer tous les jours un taxi ou une moto à trois pneus pour les transporter. "A télécom l'eau ne jaillit pas, alors que les tuyaux de la Régideso sont présents, et on achète de l'eau dans d'autres quartiers où les robinets coulent. Très souvent nous utilisons l'eau de forage", a dévoilé l'une des habitants du quartier Telecom.

D'ajouter : "Ici, l'eau ne coule pas régulièrement comme dans d'autre commune telle que Kintampo, Gombe... ; chez nous ici, on utilise que de l'eau de forage, ça fait déjà 12 ans. On préfère avoir l'eau de forage que d'avoir l'eau de la Régideso. Parce que quand tu prends de l'eau de forage et celle de la Régideso tu verras que l'eau de forage est un peu plus claire que celle de la Régideso ", a-t-elle ajouté.

Par contre, ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour s'occuper de cette situation macabre qui tourmente la vie de la population dudit coin, et ils appellent par ailleurs, les élus provinciaux de cette municipalité de plaider pour cette pénurie d'eau à l'assemblée provinciale.