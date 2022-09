Congo-Kinshasa: En marge de la rentrée scolaire 2022-2023, Camp Kokolo, le collectif "Objectif AZ-2023" offre des fournitures scolaires aux enfants des militaires

Le collectif Objectif Azala zala-2023 (AZ 2023) a effectué une visite de soulagement au Camp Kokolo, dans la commune de Bandalungua, samedi 17 septembre 2022. Au cours de cette visite, le collectif cher à Gilbert Fundi dont les actions tournent autour du soutien au ministre de la communication et média Patrick Muyaya et à l'honorable Éric Tshikuma, a procédé à la remise des fournitures scolaires aux enfants des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo.

Au moins 475 élèves, filles et garçons, ont bénéficié des kits scolaires pouvant faciliter leur rentrée à l'école. Cette initiative, selon le coordinateur d'A-Z 2023, Gilbert Fundi, s'inscrit dans l'objectif d'aider indirectement les forces armées de la République qui se trouvent au front contre les ennemis et qui défendent nuit et jour les périmètres du territoire national, conformément à la campagne Bendele Ekweya te lancée récemment par le porte-parole du gouvernement. "Aujourd'hui, c'était beaucoup plus important pour nous de pouvoir penser à cette distribution des kits scolaires. Il y a eu plus d'une centaine d'enfants (élèves) qui ont bénéficié de cet appui venant de l'honorable Éric Tshikuma ainsi que des amis de Patrick Muyaya, qui a agencé la campagne "Bendele Ekweya te", a déclaré Gilbert Fundi. "Et nous, de notre côté, nous avons dit qu'il était important de pouvoir aussi solliciter l'orientation de cette même campagne aux enfants de militaires (FARDC). Aujourd'hui nous avons fait cela ici au Camp Kokolo. Demain, nous allons encore faire dans d'autres camps pour apporter ce même soutien aux autres enfants de militaires ", a renchéri le coordonnateur du collectif AZ-2023.

Présent à la manifestation, le coordonnateur adjoint des activités de terrain du ministre de la communication, Michel Bayelongandi a, dans son speech, précisé que ce ne sera pas la dernière fois car : "Patrick Muyaya et Erick Tshikuma se sont engagés pour donner un vrai sourire aux enfants des militaires en guise de reconnaissance au travail de titan que leurs parents font".

Il a ensuite encouragé les femmes de militaires à envoyer massivement leurs enfants à l'école, et de bien jouer leur rôle de parent dans l'encadrement des leurs. Il a aussi, à l'occasion, conscientisé les enfants des militaires à étudier pour préparer leur avenir et celui de la nation.

Notons que le collectif Objectif Azala Zala est une association qui a pour mission principale, d'œuvrer pour promouvoir et les actions du ministre de la communication Patrick Muyaya, ainsi que pour son électorat aux élections prochaines. L'autre mission d'AZ-2023 est d'aider les enfants et femmes de militaires congolais, en général.