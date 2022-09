Congo-Kinshasa: 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU - Félix Tshisekedi reçu par le SG Antonio Guterres

*Aussitôt après la cérémonie d'ouverture de la 77ème session de l'Assemblée générale des Nations-Unies, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu en tête-à-tête, hier mardi 20 septembre 2022, par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

La rencontre s'est déroulée dans les bureaux du SG de l'ONU au 27 e niveau du Palais des verres. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue de près d'une heure.

La rencontre intervient au lendemain d'une déclaration de M. Guterres sur la faiblesse de l'action militaire des casques bleus de la Monusco diversement commentée au sein de l'opinion congolaise et internationale. L'on croit savoir que les deux personnalités ont abordé cette question d'autant plus que dans son allocution d'ouverture, le Secrétaire général de l'ONU a indiqué que la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo fait partie des principaux défis de paix à travers le monde.

" Les risques pour la paix et la sécurité mondiales sont immenses ", a-t-il dit avant d'évoquer qu'" en République Démocratique du Congo, les groupes armés de l'Est terrorisent les civils et activent les tensions régionales ".

Le départ définitif des casques bleus de la Monusco a certainement été abordé au cours de cette rencontre. Tous ces sujets ne manqueront pas d'être abordés par le président de la république dans son allocution devant les dirigeants du monde entier.

(Avec la Cellule de communication de la Présidence)