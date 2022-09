Congo-Kinshasa/Maroc: Léopards A - Chancel Bemba, Bope et Bakambu déclarés forfaits pour le stage de Maroc

Les Léopards de la RD Congo poursuivent leur stage de la date Fifa de septembre 2022 à Casablanca, au Maroc. La journée de mercredi 21 septembre a été essentiellement consacrée aux exercices physiques. Le technicien français, Sébastien Desabre et ses poulains ont passé la journée dans la salle de musculation, et à la piscine, avant de terminer dans la salle des soins.

Seulement, les joueurs Chancel Bemba, Merveille Bope Bokadi et Cédric Bakambu, ont été déclarés forfaits pour cette trêve internationale de la journée FIFA.

Si Chancel Bemba et Merveille Bope ont été blessés aux derniers matches dans leurs clubs respectifs, Cédric Bakambu lui s'est excusé du fait qu'il vient à peine de changer de club, quittant Marseille pour Olympiakos, où il doit d'abord s'adapter et se familiariser avec son nouveau club. N'a pas répondu favorablement à l'appel de Sébastien Desabre, c'est Silas Katompa Mvumpa, l'attaquant de Stuttgart en Allemagne. Des contacts avec lui devraient se poursuivre prochainement.

Sur un total donc de 28 joueurs convoqués, Sébastien Desabre a déjà dans ses mains 23 éléments, qui se sont d'ailleurs entraînés mardi, au stade au Stade El Aarbi Zaouli de Casablanca. Pour parier à l'absence de Bemba et Bope, deux défenseurs centraux, qui crée un vide dans ce poste, le staff technique a fait appel à Arsène Zola qui évolue sur place à Casablanca, au sein de Widad Athlétic.

Les deux retardataires, Jackson Muleka et Edo Kayembe ont rejoint l'équipe mercredi matin.

C'est un stage dit de premier contact entre Sébastien Desabre et ses poulains depuis sa nomination, qui sera sanctionné par deux matches amicaux. Déjà ce vendredi 23 septembre, les Léopards joueront contre les Etalons du Burkina-Faso, et le mardi 27 septembre, sera le tour des Léone Stars d'affronter les Léopards.

Les Léopards préparent leur prochaine sortie contre la Mauritanie au mois de mars de 2023, la double confrontation, comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024.

U23 : la RDC contre l'Ethiopie ce jeudi à Addis-Abeba

D'une équipe nationale à une autre, lesLéopards de moins de 23 ans affronteront leurs homologues, les Walya de l'Ethiopie ce jeudi au stade Abebe Bikila à Addis-Abeba, à 14h, heure de Kinshasa, en match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de cette spécialité, prévue au Maroc, en 2023.

A en croire l'officier média de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) en charge de cette équipe, Pascal Likana, la délégation de la RDC est bien arrivée mardi soir en Ethiopie, et a élu son quartier général à Monarch Parkview Hôtel, quand bien même elle a été scindée en deux pour des raisons d'ordre administratives.

En dépit de tout, 22 joueurs et l'entraîneur adjoint, Papy Kimoto Okitankoy ont pu voyager, tandis que les autres devrait suivre après.

Ci-après la liste de joueurs : Gardiens de but : Esdras Kabamba (Bravos Marquis/Angola) ; Bukasa Mangala (AC Rangers) ; Mélange Mutswa Joseph (JST) ; Kasereka Masindi (AS Nyuki).

Défenseurs : Steven Ebuela Ehebelo (AS Maniema Union); Mufuele Sasa Exaucé (FC Renaissance) ; Kayembe Mujanayi Elton (AS Maniema Union); Tshimanga Tshilembi (JS Groupe Bazano) ; Kalala Christian (FC Renaissance) ; Langata Musa Bachir (AS Vclub). Milieu : Charve Sangana Onoya (AS Maniema Union); Rolly Balumbi Wangu (AS Vclub); Mutuila Tenda (AS Maniema Union); Mwamba Patient (TP Mazembe); Gloire Mujaya (TP Mazembe);Nsona Kinkela Jonathan (Celeste). Attaquants: Mpanzu Nkibisawala Élie (AS Vclub) ; Akram Bongonga Bwanga (Dcmp); John Bakata Amsini (TP Mazembe); Tshitenge Sylva (Dcmp); (Horso Mwaku Malanga (US Tshinkunku); Pindi Mambote (FC MK).