Soudan: Al-Burhan appelle l'ONU et organisations à soutenir les efforts du pays pour réaliser la sécurité alimentaire

New York — Le Soudan a appelé les Nations Unies et ses agences spécialisées, les organisations régionales et les pays amis et frères à contribuer à soutenir ses efforts pour réaliser la sécurité alimentaire à travers le transfert de technologie agricole, la construction de capacités et le soutien aux centres de recherche agricole.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a dit dans son allocution devant la 77ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York ce soir, que l'escalade de la crise de la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie nécessite plus de coopération internationale.

Dans ce contexte, le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a réitéré que le Soudan est qualifié pour assurer la sécurité alimentaire sur les niveaux régional et international.