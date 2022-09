Bénin: La Boad accorde un prêt de 20 milliards de FCfa à Coca-Coal Donga Bottling Company

Serge Ekué, Président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Gilles Guerard, président du Conseil d'administration de la société Coca-Cola Donga Bottling Company SA (Ccdbc SA) ont procédé à la signature d'un contrat de prêt d'un montant de 20 milliards FCfa pour l'implantation et l'exploitation d'un complexe brassicole et d'une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Seme-Podji au Bénin.

Selon un communiqué de presse, le projet vise à apporter une contribution à l'approvisionnement du marché en produits de qualité, la création d'emplois et la création de richesses. Il permettra de produire dans le cadre d'un partenariat avec The Coca-Cola Company 385 000 hl de boissons gazeuses en année 1 et 730 000 hl à partir de la 5ème année ; en moyenne 7 300 hl d'eaux minérales sur la période et 64 millions de canettes en année 1 et 200 millions de canettes à partir de la 4ème année.

La mise en place de l'unité de fabrication de canettes, première du genre dans l'espace Uemoa, permettra de satisfaire la demande des brasseurs notamment des pays de l'Uemoa pour ce type d'emballage, de plus en plus utilisé et conforme aux normes environnementales.

En décidant d'accompagner Ccdbc SA, la Boad s'inscrit dans une dynamique de soutien aux champions nationaux. Ce projet s'insère parfaitement dans le Programme d'actions du gouvernement (Pag 2021-2026) du Bénin notamment en son pilier n°2 " poursuite de la transformation structurelle de l'économie ". Il trouve également son ancrage dans le plan stratégique de la Boad dénommé " Plan Djoliba ", notamment en son axe opérationnel n°2 " contribution à la création de valeur et d'emplois productifs en appui aux Etats et au secteur privé ".

Le projet porte à 901,386 milliards de francs CFA, le volume global des engagements de la Banque au Bénin, dont 36,381 milliards de francs CFA en faveur du secteur agro-industriel.