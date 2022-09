Ile Maurice: Financial Crimes Division - Ramgoolam obtient le gel de sa comparution

La police est allée trop vite en besogne, sans compter avec la haute instance judiciaire du pays, la Cour suprême, au sujet de Navin Rangoolam, leader des Travaillistes, dans l'affaire des coffres-forts.

La Financial Crimes Division (FCD) de la cour intermédiaire avait convoqué l'ex-Premier ministre hier, pour répondre d'une accusation de "Limitation of payment in cash" (23 charges retenues contre lui) en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA). Or, la police a vite déchanté lorsque la Cour suprême, présidée par la cheffe juge p.i. Nirmala Devat, a accédé à la requête du leader des Rouges de geler sa comparution devant la FCD. Cela, jusqu'à ce que la Cour suprême statue sur sa demande d'avoir recours au Conseil privé. Il veut contester la décision des juges Iqbal Maghooa et Renuka Devi Dabee d'avoir donné gain de cause au Directeur des poursuites publiques, le 30 août.

Navin Ramgoolam aurait dû comparaître hier devant la magistrate Darshana Devi Gayan, selon la Daily Cause List de cette instance judiciaire. L'affaire allait être appelée pour la forme.