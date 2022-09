Ile Maurice: 44e édition du salon IFTM Top Resa - Maurice et Rodrigues continuent de conquérir le cœur des touristes français

Une délégation mauricienne comprenant le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, accompagné de quelque 30 professionnels du monde du voyage et des loisirs de Maurice et de Rodrigues et des représentants de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) participent à l'International & French Travel Market - Top Resa 2022, qui se tient du 20 au 22 septembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Cette année, 1 600 marques et 170 destinations sont représentées. Parmi les nombreuses nouveautés, une attention particulière est portée aux thématiques au cœur des préoccupations de l'industrie touristique : l'attractivité et le tourisme durable. Le salon présente une nouveauté, un Village de l'attractivité, entièrement dédié à l'emploi, à la formation et à l'attractivité du secteur.

De janvier à juin, 93 446 touristes français ont visité Maurice contre 601 arrivées à la même période en 2021. C'est ce qui ressort des dernières données publiées par Statistics Mauritius.

L'objectif principal de cette mission en France est de renouer les relations avec les touristes français, après deux années marquées par le Covid.

"La réouverture des frontières a été un succès. L'arrivée des touristes français ne cesse d'augmenter, et ce succès est le vôtre", a laissé entendre Steven Obeegadoo, lors de l'ouverture officielle du salon. Il a également estimé que Maurice a raison de se rapprocher du marché français, pour lequel il se dit très confiant à l'approche de la saison estivale.