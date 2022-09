Guinée: Pogba Gate - Varane aussi soutient Paul

Raphaël Varane a apporté son soutien à Paul Pogba en cette période où la star de la Juventus est impliquée dans une saga avec l'un de ses frères. Le milieu de terrain français de 29 ans a fait arrêter au moins cinq personnes pour tentative d'extorsion. Parmi les présumés coupables se trouve le frère ainé de Paul, Mathias qui est de nationalité guinéenne. L'affaire a fait les choux gras de la presse internationale, soulevant d'énormes inquiétudes.

Cependant, contrairement à Mathias, Paul reçoit une pluie de soutiens, y compris ceux de son coéquipier en sélection Kylian Mbappé et de Didier Deschamps qui est leur sélectionneur en équipe nationale française. Hier, Varane s'est aussi joint publiquement à la liste interminable de ceux qui ont pris position sur l'affaire.

" Bien sûr, je ne parlerai pas de l'actualité juridique. C'est un de mes amis. Je le soutiens et il fait face à des défis, dont cette blessure. Il doit être d'accord pour revenir dès que possible. C'est un joueur extraordinaire, on veut le voir sur le terrain et épanoui, on veut le voir revenir le plus vite possible et se faire plaisir. ", a déclaré mercredi, le défenseur de Manchester United avant leur match en Ligue des Nations contre l'Autriche.

