Algérie: Nabil Bentaleb veut gagner sa place

Plus appelé chez les Fennecs depuis trois ans et demi, Nabil Bentaleb a de nouveau été convoqué par Djamel Belmadi en vue des deux prochains matchs amicaux de l'équipe nationale d'Algérie. Et cette convocation, le milieu de terrain le doit à sa forme actuelle avec Angers, club de Ligue 1 où il évolue depuis le début de la saison.

" J'ai retrouvé pas mal de temps de jeu, ma confiance, j'ai travaillé dur pour ça, le plus important c'était d'enchaîner des matches, rester fit [... ] J'ai passé à peu près 3 ans et demi en dehors de la sélection, il y a eu du temps qui est passé, il y a eu aussi une sorte de trou noir en club. Ensuite dès que j'ai commencé à remettre de l'ordre ça allait mieux, et là c'est une suite un peu logique. Je récolte un peu les fruits que j'ai semés. J'ai eu une longue traversée du désert, et là hamdoullah tout commence à rentrer dans l'ordre ", s'est-il réjoui dans un entretien accordé à la FAFTV.

Désormais de retour chez les Fennecs, Nabil Bentaleb savoure et entend s'imposer pour avoir la confiance du sélectionneur.

" Je suis venu regagner ma place. Je suis là, et c'est une deuxième naissance, j'étais absent pendant très longtemps, et dans le football il faut prouver tous les jours. Mon objectif est d'être présent au prochain stage, et je sais que ça va passer par les performances à l'entraînement et aux matches, on va se donner à 100% et le reste on verra ", a-t-il ajouté.

Bentaleb compte 35 sélections avec l'Algérie.