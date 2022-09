Algérie: Premier League - Mahrez, " Je veux finir ma carrière à Man City "

L'international algérien Riyad Mahrez vient de révéler qu'il désire terminer sa carrière de footballeur à Manchester City. L'attaquant de 31 ans a rejoint les Sky Blues en 2018, après avoir remporté la Championship et la Premier League. A City, Mahrez a marqué 63 buts et a remporté deux autre titres de championnat et trois trophées de Coupe de la Ligue, deux Coupes en Community Shield et une Coupe d'Angleterre. Lié à l'Etihad Stadium jusqu'en 2025, l'Algérien veut quitter le football en étant encore actif dans son actuelle équipe.

" Je veux vraiment terminer ma carrière à City et jouer aussi longtemps que possible. Je pense que je peux encore jouer longtemps. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve après le football. Je ne sais pas. Je pense encore. J'aime le football donc ce sera difficile d'en sortir. ", a confié Mahrez qui a aussi décroché un titre de la Coupe d'Afrique des nations en 2019 avec l'Algérie.

" Oui, j'ai toujours voulu réussir dans le football, c'était mon seul objectif. Certaines personnes veulent réussir dans certaines choses, pour moi, la seule chose était le football. J'ai quitté l'école à 17 ans et je me suis lancé à 100% dans le football, j'ai essayé de tout donner et heureusement j'ai réussi. Ça n'a pas été facile, ça ne l'est toujours pas, mais il faut faire beaucoup de sacrifices. À la fin, quand tu fais tout, c'est ton destin. ", a poursuivi le Joueur africain de la CAF 2016.