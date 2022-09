Maroc: Inès Laklalech - Remporter l'Open de France de golf est une grande motivation pour plus d' efforts afin d' atteindre un haut niveau

La golfeuse marocaine Inès Laklalech a estimé, mardi à Casablanca, que son sacre au Lacoste Ladies Open de France constitue une grande motivation pour consentir plus d'efforts afin d'atteindre un haut niveau. Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, à son arrivée à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, Inès Laklalech , 24 ans, a indiqué que ce titre est un fort soutien moral pour faire un plus grand effort et honorer le Maroc sur la scène internationale. Elle a ajouté que remporter le Lacoste Ladies Open de France, qui n'était pas chose aisée, dès sa première année en tant que joueuse professionnelle est une source de fierté pour elle en tant que première Arabe et Marocaine à avoir remporté ce titre.

Concernant ses perspectives d'avenir, elle a souligné que " ce serait formidable de garantir ma participation aux Jeux olympiques prévus à Paris en 2024, et d'être sur le podium olympique pour rééditer les exploits d'autres champions marocains ".

Le président de la commission technique de la Fédération royale marocaine de golf, Jalil Benazzouz a, pour sa part, qualifié le sacre de Inès Laklalech de fierté pour le golf au niveau arabe, ajoutant que cet exploit s'ajoute aux nombreux autres réalisés par ce sport ces dernières années.

" Après la participation de la joueuse Maha Haddioui aux Jeux olympiques de Rio De Janeiro 2016 et Tokyo 2020, nous souhaitons que les deux championnes marocaines soient présentes lors de la prochaine édition prévue à Paris ", a-t-il noté, estimant qu'à l'instar de Saïd Aouita, Nawal El Moutawakel et d'autres sportifs, Inès Laklalech est devenue une inspiration pour les jeunes marocains et un exemple à suivre.

La golfeuse marocaine a remporté, samedi, la 32ème édition du Lacoste Ladies Open de France, devenant ainsi la toute première gagnante marocaine, arabe et nord-africaine du Ladies European Tour.