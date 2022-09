Afrique: AG de l'ONU - Accord d'exemption de visa entre le Maroc et le Tadjikistan

Nations Unies (New York) — Le Maroc et le Tadjikistan ont signé, jeudi à New York, un accord d'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques, officiels et de service. L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue du Tadjikistan, Sirojiddin Muhriddin à l'issue de leurs entretiens au siège des Nations Unies à New York.

Dans une déclaration à la presse, M. Muhriddin s'est félicité de la signature de cet accord qui inaugure une "nouvelle page dans les relations entre deux pays frères".

Il a émis le souhait de renforcer le cadre juridique de ces relations et de mettre à contribution les énormes opportunités de coopération qui se présentent aux deux pays notamment dans les domaines de l'économie et du tourisme.

L'entretien entre MM. Bourita et Muhriddin, qui a eu lieu en marge de la 77è Assemblée générale des Nations Unies, s'est déroulé en présence notamment de l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale.