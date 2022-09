Djibouti: Sébastien Lecornu reçu par le président Ismaël Omar Guelleh

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu la semaine dernière à Djibouti pour échanger avec les autorités politiques de ce pays de la Corne de l'Afrique, stratégique pour la France qui y compte sa plus grande base militaire à l'étranger.

Sébastien Lecornu était à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures. A l'occasion, il a rencontré le ministre djiboutien de l'Intérieur et de la Défense par intérim, Said Nouh Hassan; le chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf; ainsi que le chef d'état-major général des Forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheick Ibrahim, avant un entretien avec le président Ismaël Omar Guelleh. L'audience avec le président djiboutien a permis d'évoquer les liens privilégiés que les deux pays entretiennent dans tous les domaines de coopération. Elle a servi surtout de plateforme d'échanges sur les voies et les moyens permettant d'accroître le niveau de collaboration stratégique des deux Etats dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le traité de coopération en matière de défense entre la France et Djibouti arrivera à son terme en 2024.

Il s'agit notamment de l'identification de pôles nouveaux de coopération sécuritaire, du renforcement de la capacité des armées des deux pays à mener avec succès des missions conjointes de dissuasion, et de l'adoption, pour les forces de défense des deux nations, de modalités opératoires d'action redéfinies sur la base des défis sécuritaires, en matière de terrorisme, propres à cette région du monde. Ce déplacement s'inscrit dans une série de déplacements du ministre des Armées en Afrique - Niger et Côte d'Ivoire en juillet, puis Cameroun, Bénin et Guinée-Bissau avec le président Emmanuel Macron " pour définir un agenda africain rénové pour la France ", indique un communiqué. Emmanuel Macron et son homologue djiboutien se sont entretenus au téléphone et ont " réaffirmé la force et le caractère stratégique de la relation de défense entre la France et Djibouti, comme l'illustre la visite du ministre des Armées ", a souligné l'Elysée dans un communiqué. Sébastien Lecornu a ensuite rendu visite aux Forces françaises basées à Djibouti, qui comptent près de 1 500 militaires.

Situé entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, Djibouti profite d'une situation géographique unique entre le continent africain et la péninsule arabique, à la porte de l'océan Indien. Les Etats-Unis y ont positionné leur seule base permanente en Afrique (4 000 soldats), à partir de laquelle sont lancées des opérations antiterroristes, notamment en Somalie. La Chine a également ouvert une base militaire en 2017 pour sécuriser ses intérêts économiques (transports, industrie, énergie...) dans la région.