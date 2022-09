Congo-Kinshasa: Présidentielle de 2023 - L'appel patriotique incite au dépôt de la candidature de Dr Denis Mukwege

Nouveau mouvement social, l'Appel patriotique a demandé un soutien pour le dépôt de la candidature du Dr Denis Mukwege à la présidence de la République, lors de l'élection de 2023.

" Appel patriotique " (AP/RDC), c'est le nom d'un nouveau mouvement social qui vient de voir le jour à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Son équipe a sollicité le dépôt de la candidature du Dr Denis Mukwege lors de la prochaine élection présidentielle, se fondant sur les articles 22 et 23 de la Constitution qui disposent que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et d'expression... Le mouvement se soucie du bien-être du peuple congolais qui croupit dans la misère indescriptible.

Coordinatrice provinciale d'AP/RDC, Delphine Namuto a présenté les objectifs fixés par ce mouvement lors de sa sortie officielle. " S'approprier le guide pratique de structuration de notre mouvement social dénommé "Appel patriotique" et se joindre aux réflexions de certains professeurs congolais, certains compatriotes de la diaspora, certaines organisations de la société civile dans sa pluralité et autres faiseurs d'opinion qui veulent amener déjà le Prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, à se faire présenter comme candidat à la présidence de la République aux échéances électorales qui pointent à l'horizon ", a-t-elle déclaré.

Ainsi, l'AP/RDC vient canaliser toutes les aspirations, ambitions et sollicitations disparates de certains compatriotes engagés dans cette dynamique, sensibiliser les autres citoyennes et citoyens à adhérer massivement à sa vision pour une lutte collective d'amener le Prix Nobel de la paix à rejoindre l'assentiment du peuple congolais. Ce mouvement veut aussi les amener à adhérer massivement à son action pour organiser l'information, la formation, l'encadrement des masses populaires conformément aux lois de la République et des libertés qui en découlent, et enfin implanter des conseils, cellules et noyaux du mouvement dans tous les territoires, les villes et les villages du Sud-Kivu et assurer leur coordination.

" Nous appelons, avec la force de la conviction qui nous mobilise, les Congolaises et Congolais en général et ceux de la province du Sud-Kivu en particulier à se joindre sans plus tarder à notre action et à l'idéal que partage avec nous le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix, intellectuel modèle, homme d'action et bâtisseur et réfèrent éthique de notre mouvement ", a lancé Delphine Namuto dans son allocution à la sortie officielle de l'AP/RDC. Et d'ajouter: " Nous nous joignons tous à la vision du Prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, celle de bâtir un État de droit émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux non seulement de la RDC mais aussi de toute l'Afrique où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'homme pour restaurer sa dignité ".

" Nous avons foi que sous son leadership notre pays renaîtra de ses cendres et connaîtra le développement et la grandeur auxquels il est destiné dans le concert des Nations. Nous avons foi que sous son leadership notre population accèdera enfin au bien-être et recouvrera sa dignité et la paix. L'heure de l'optimisme est arrivée, l'heure de la renaissance est arrivée. Mobilisons nos forces et nos intelligences collectives pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, qui fera la fierté de nos enfants et des générations à venir. Que Dieu bénisse notre patrie, la RDC. Que Dieu protège notre leaders, le Dr Denis Mukwege ", a conclu l'AP/ RDC.