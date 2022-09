Congo-Brazzaville: Humour - Fortune Bateza dévoile " Le monde est fou "

A l'occasion de la fermeture de la première session du Centre culturel Zola (CCZ), l'artiste humoriste congolais, Fortune Bateza, a présenté, le 15 septembre dernier à Brazzaville, son époustouflant sketch dénommé " Le monde est fou ".

De l'infidélité dans les foyers à la coupure d'eau et d'électricité, en passant par la recherche d'emploi et la pauvreté, l'invité d'honneur du CCZ, Fortuné Bateza, a ébloui le public en abordant les problèmes qui minent le quotidien des Congolais, dans un élan poétique. Parlant de l'infidélité ou du concubinage, il a attiré l'attention du public sur la polygamie en s'appuyant sur l'exemple du roi Salomon, qui entretenait 700 femmes et 300 concubines.

Selon lui, dans la Bible, ni Christ ni Yahvé n'ont condamné cet acte. Poursuivant son propos, l'humoriste s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles, de façon générale, les gens s'opposent quand une personne trompe sa femme. De son point de vue, les gens ne devraient ni s'en préoccuper ni s'en mêler car il s'agit de la vie privée d'un couple.

Sur le sujet de la pauvreté, Fortuné Bateza a estimé que les pauvres sont le plus souvent ceux qui sont non seulement réguliers dans les églises, mais aussi ceux qui ne sont jamais reconnaissants. Il a souligné qu'il n'avait rien contre les pauvres et pense pouvoir faire passer un message, celui de dire au public de ne pas être méchant, égoïste, paresseux et ingrat.

Dans une atmosphère détendue, conviviale et joyeuse, Fortuné Bateza a profité de l'occasion pour encourager son auditoire à être travailleur, généreux et reconnaissant.

Notons que le CCZ a commencé sa première session culturelle le 12 février dernier et l'a clôturée le 15 septembre.