Congo-Brazzaville: Rentrée 2022-2023 - Des fournitures scolaires offertes aux enfants vulnérables

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes 2022-2023, l'Organisation non gouvernementale (ONG) Union des jeunes pour l'entraide et le développement (Ujed) a fait, le 22 septembre dans la commune de Kintélé, un don de kits scolaires pour améliorer les dispositifs d'insertion scolaire et sociale des enfants vulnérables.

L'ONG Ujed promeut un accès durable à l'éducation pour les filles et garçons de 3 à 12 ans se trouvant en situation de vulnérabilité, en agissant sur les leviers de leur insertion scolaire et sociale.

Cahiers, stylos, cartables, gourdes, livres et craies ont constitué l'essentiel des kits scolaires offerts à ces enfants vulnérables. Dans les quartiers péri-urbains des communes de Brazzaville et Kintélé, plusieurs dizaines d'enfants ne sont pas scolarisés. Les causes sont principalement liées à la précarité de l'environnement familial dans lequel ils évoluent.

Le projet de l'ONG Ujed, actuellement dans sa phase 2, s'appuie sur une dynamique partenariale et sur les acquis de la phase 1 pour apporter une réponse globale à la problématique de la déscolarisation des enfants vulnérables.

" Améliorer les dispositifs d'insertion scolaire et sociale des enfants vulnérables, soutenir les actions menées par les parents et les acteurs communautaires en faveur de l'insertion scolaire et sociale des enfants et renforcer leur positionnement ainsi que leur visibilité auprès des institutions pour favoriser l'ancrage et la pérennisation du projet ", a indiqué Franck Donatien Gakosso, secrétaire chargé à l'enseignement à l'ONG Ujed.

Il a rappelé que l'école permet à tout un chacun d'être très éduqué et poli et de s'accepter les uns et les autres. Elle enseigne aussi l'ouverture d'esprit, ce qui signifie d'être respectueux envers les personnes qu'on ne connaît pas, de respecter la religion des autres et la couleur de leur peau.