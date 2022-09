Congo-Brazzaville: Livre - " République du Congo. Réflexion sur la pratique parlementaire au Sénat " d'Edouard Lonongo

Préfacé par Pierre Ngolo, président du Sénat congolais, le livre d'Edouard Lonongo, publié aux éditions Hemar, vient comme pour étancher la soif de ses compatriotes et élargir leurs horizons, de sorte à devenir des acteurs résolus dans le processus de construction d'une société plus juste et plus apaisée.

Pour permettre aux lecteurs de mieux saisir la portée du livre de 218 pages, l'auteur a choisi d'utiliser une narration simple autour du jeu de questions et réponses. Ce choix a été inspiré par les questionnements incessants de l'un de ses petits-fils qui, durant le séjour de son grand-père au Sénat, n'arrêtait de lui assaillir d'un certain nombre de questions. A partir de là, le grand-père, donc l'auteur, explique le fonctionnement de la chambre haute du Parlement. Le but de ce dialogue, et par conséquent de ce livre, est à la fois politique et didactique. Politique dans la mesure où l'auteur met à la disposition du lecteur son expérience de sénateur. Didactique parce qu'il veut faire connaître les rouages, les promesses et les limites d'une institution qui occupe une place cardinale dans la vie de la Nation.

En effet, c'est pour donner une vision quelque peu différente de la connaissance du Sénat congolais, et faire quelques suggestions en vue de l'édification harmonieuse de cette jeune institution qu'Edouard Lonongo, tout en se situant pratiquement dans la même perspective que ceux qui ont abordé le sujet avant lui, se propose dans ce livre de mener une réflexion sur la pratique parlementaire au Sénat sur une période de quinze ans, allant de 2002 à 2017. En d'autres termes, il fait une présentation critique de la chambre haute du Parlement congolais dans ses différentes facettes, et analyse certains aspects des relations que les membres de cette institution entretiennent entre eux et avec autrui, tout en abordant des pratiques qui, à ses yeux, ne favorisent pas son essor.

Le livre d'Edouard Lonongo est structuré en six séances, à savoir "Devenir sénateur au Congo" (Les conditions d'éligibilité, engouement à participer aux élections sénatoriales, comité national d'investiture, limitation des mandats parlementaires, la victoire aux élections sénatoriales) ; "Le sénateur au travail" (Les conditions de travail du sénateur, les collaborateurs des sénateurs, le sénateur et la loi) ; "Le Sénat représentant des collectivités locales" (Le sénateur à l'écoute des collectivités locales, la descente des sénateurs, un exercice budgétivore, énergivore et déprimant, les conseillers locaux face au défi de la décentralisation) ; "Rivalités en politique" (Rivalités entre candidats, nécessité d'entrer en politique, les gardiens du temple, rivalité entre députés et sénateurs) ; "La présence féminine au Sénat" ; et Organisation et fonctionnement du Sénat (Le bureau du Sénat, les commissions permanentes, les groupes parlementaires, le secrétariat général).

Préfaçant ce livre, Pierre Ngolo a rappelé que l'instauration du Sénat en République du Congo, après la transition post Conférence nationale souveraine, a mis fin au règne d'un Parlement monocaméral auquel le peuple congolais était habitué. L'innovation ainsi opérée traduisait une volonté affirmée pour plus de démocratie, sur la route conduisant à un Etat de droit véritable. Aujourd'hui, une trentaine d'années après cette décision historique, une question se pose, celle portant sur l'évaluation de la compréhension qu'ont les Congolais de la chambre haute de leur Parlement.

Pour le préfacier, dans un monde où nombre de compatriotes s'interrogent sur la raison d'être de certaines institutions, l'auteur de ce livre emporte l'adhésion du lecteur par une démarche pédagogique qui rend sa réflexion plus crédible et attachante. Cet ouvrage vient comme pour étancher la soif des compatriotes et élargir leurs horizons, de sorte à devenir des acteurs résolus dans le processus de construction d'une société plus juste et plus apaisée. " J'ai la conviction qu'il servira de catalyseur à un plus grand nombre de parlementaires qui, à leur tour, pourraient conduire des réflexions enrichissantes, tirées de leurs différentes expériences, afin que se renforce le prestige du Parlement, et que vive à jamais la République du Congo ", écrit le préfacier Pierre Ngolo, président du Sénat congolais.

Né à Bohoulou, dans le district de Mossaka, en République du Congo, Edouard Lonongo est un ancien sénateur. Il a assumé ses fonctions dans la chambre haute pendant plusieurs mandats. Diplômé des universités de Lancaster en Grande-Bretagne et de Dijon en France, il est docteur en littérature et civilisation américaines de l'Université Marien-Ngouabi, maitre-assistant du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur...